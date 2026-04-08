Tras el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, el Barcelona se prepara para un tramo determinante de la temporada en el que definirá su serie ante Atlético de Madrid y gran parte de sus posibilidades en La Liga.

A continuación, los próximos cinco compromisos del Barça.

FC Barcelona vs Espanyol, jornada 31 de LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Antes de viajar a Madrid para la vuelta ante el Atlético, Barcelona se medirá con Espanyol en el derbi de la ciudad. Pese al historial favorable a los culés, un clásico es un clásico y los Pericos querrán arruinarle la fiesta en casa ajena.

11/04/26: FC Barcelona vs Espanyol - LaLiga - USA: 12:30, MX: 10:30, ESP: 18:30

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Por Liga se enfrentaron días atrás y el conjunto de Flick se llevó un triunfo clave en la pelea por el título. Ahora se vuelven a ver las caras, pero para definir a uno de los semifinalistas de la Champions.

14/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - UEFA Champions League - USA: 15:00, MX: 13:00, ESP: 21:00

FC Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 33 de LaLiga

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Por la jornada 32 de La Liga, el Barça recibirá al Celta de Vigo en el Camp Nou y lo que están garantizados son los goles. Los últimos cinco encuentros entre ambos han dejado un promedio de cinco tantos por partido, por lo que se espera un verdadero espectáculo para este duelo.

22/04/26: FC Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:30, MX: 13:30, ESP: 21:30

Getafe vs FC Barcelona, jornada 32 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFE | JOSEP LAGO/GettyImages

La jornada 32 se jugará después de la 33. El Barcelona será visitante del siempre difícil Getafe, un equipo físico y muy duro de roer, especialmente en su casa. En su última visita al Coliseum, el equipo culé no pasó del empate.

26/04/26: Getafe vs FC Barcelona - LaLiga - USA: 10:15, MX: 08:15, ESP: 16:15

Osasuna vs FC Barcelona, jornada 34 de LaLiga

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNA | JOSEP LAGO/GettyImages

El domingo 3 de mayo el Barca vuelve a jugar en condición de visitante, esta vez en El Sadar ante Osasuna. Otro rival de sumo cuidado, que parece sacar un plus ante los grandes de La Liga. La última vez que jugó allí, el equipo ya dirigido por Flick cayó goleado por 4 a 2.

03/05/26: Getafe vs FC Barcelona - LaLiga - horario a definir

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona