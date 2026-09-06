El Chelsea cayó ante el Arsenal en la jornada 3 de la Premier League por marcador de 2-1. Los Blues suman seis puntos y se ubican en el cuarto puesto de la clasificación general después de este resultado.

Para el Chelsea, terminar en la décima posición de la tabla de la Premier League 2025/26 y afuera de toda competencia europea fue un golpe difícil para un equipo que venía de ganar el Mundial de Clubes. Ahora están en el comienzo de una nueva etapa, con Xabi Alonso al mando y un plantel renovado, para el cual se invirtieron más de 400 millones de euros en el mercado de fichajes. El desafío pasa por recuperar la jerarquía y ganar algún título.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Blues.

Chelsea vs Leeds, tercera ronda de la Carabao Cup

James Trafford, Leeds United | Luke Walker/GettyImages

El Chelsea cambiará rápidamente el chip de la Premier para seguir su camino en la Carabao Cup, donde recibirán al Leeds en una eliminatoria que los Blues buscarán superar para seguir avanzando en una de las competiciones que pueden alegrarle la temporada.

9/9/2026: Chelsea vs Leeds - Carabao Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Chelsea vs Hull City, jornada 5 de la Premier League

Oli McBurnie, Hull City | Matt McNulty/GettyImages

Tres días después, los de Alonso volverán a presentarse ante su público para recibir al Hull City, que atraviesa un gran momento y marcha tercero en la tabla, una posición por encima de los Blues.

12/9/2026: Chelsea vs Hull City - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP

Brentford vs Chelsea, jornada 6 de la Premier League

Igor Thiago, Brentford | MB Media/GettyImages

La siguiente parada será muy cerca de casa. Los Blues se medirán con el Brentford, rival que en las últimas temporadas se ganó la fama de hacerse grande de local, pero el recambio de jugadores puede jugarle en contra.

18/9/2026: Brentford vs Chelsea - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Chelsea vs Bournemouth, jornada 6 de la Premier League

Marcus Tavernier, Bournemouth | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Después de una pausa en el calendario por la fecha FIFA, el Chelsea retomará la Premier en Stamford Bridge contra el Bournemouth.

10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP

Everton vs Chelsea, jornada 7 de la Premier League

Ainsley Maitland-Niles, Everton | Tony McArdle - Everton FC/GettyImages

La fecha 7 incluye viaje a Liverpool para el choque contra el Everton. Los Blues buscarán quedarse con los tres puntos en el noroeste de Inglaterra.

17/10/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Chelsea

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Leeds 9/9/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Carabao Cup TBD

Hull City 12/9/2026 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+ Brentford 18/9/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+ Bournemouth 10/10/2026 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+ Everton 17/10/2026 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+