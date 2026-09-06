El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras caer 2-1 ante el Arsenal
El Chelsea cayó ante el Arsenal en la jornada 3 de la Premier League por marcador de 2-1. Los Blues suman seis puntos y se ubican en el cuarto puesto de la clasificación general después de este resultado.
Para el Chelsea, terminar en la décima posición de la tabla de la Premier League 2025/26 y afuera de toda competencia europea fue un golpe difícil para un equipo que venía de ganar el Mundial de Clubes. Ahora están en el comienzo de una nueva etapa, con Xabi Alonso al mando y un plantel renovado, para el cual se invirtieron más de 400 millones de euros en el mercado de fichajes. El desafío pasa por recuperar la jerarquía y ganar algún título.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Blues.
Chelsea vs Leeds, tercera ronda de la Carabao Cup
El Chelsea cambiará rápidamente el chip de la Premier para seguir su camino en la Carabao Cup, donde recibirán al Leeds en una eliminatoria que los Blues buscarán superar para seguir avanzando en una de las competiciones que pueden alegrarle la temporada.
- 9/9/2026: Chelsea vs Leeds - Carabao Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Chelsea vs Hull City, jornada 5 de la Premier League
Tres días después, los de Alonso volverán a presentarse ante su público para recibir al Hull City, que atraviesa un gran momento y marcha tercero en la tabla, una posición por encima de los Blues.
- 12/9/2026: Chelsea vs Hull City - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP
Brentford vs Chelsea, jornada 6 de la Premier League
La siguiente parada será muy cerca de casa. Los Blues se medirán con el Brentford, rival que en las últimas temporadas se ganó la fama de hacerse grande de local, pero el recambio de jugadores puede jugarle en contra.
- 18/9/2026: Brentford vs Chelsea - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Chelsea vs Bournemouth, jornada 6 de la Premier League
Después de una pausa en el calendario por la fecha FIFA, el Chelsea retomará la Premier en Stamford Bridge contra el Bournemouth.
- 10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP
Everton vs Chelsea, jornada 7 de la Premier League
La fecha 7 incluye viaje a Liverpool para el choque contra el Everton. Los Blues buscarán quedarse con los tres puntos en el noroeste de Inglaterra.
- 17/10/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Leeds
9/9/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Carabao Cup
TBD
Hull City
12/9/2026
9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Brentford
18/9/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Bournemouth
10/10/2026
9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Everton
17/10/2026
7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.