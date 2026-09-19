El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras caer 3-0 ante el Brentford

El Chelsea realizó uno de los mercados de fichajes más importantes de los últimos años. Sin embargo, los resultados no empatan con la apuesta económica realizada por parte de sus dirigentes. En el partido del día de hoy, la escuadra londinense cayó 3-0 ante el Brentford, en un resultado inesperado y doloroso para todos sus aficionados.

A continuación, los próximos cinco partidos del elenco de Stamford Bridge.

Chelsea vs Bournemouth, jornada 6 de la Premier League

Chelsea FC v Fulham FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Después del cruce contra las Abejas, llegará una interrupción por la fecha FIFA y el regreso a la competencia será en casa. Los Blues serán anfitriones del Bournemouth en Stamford Bridge.

10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP

Everton vs Chelsea, jornada 7 de la Premier League

Everton v Brighton & Hove Albion - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El siguiente partido es un viaje al noroeste de Inglaterra para enfrentarse al Everton. Va a ser otra prueba como visitante para los Blues, que intentarán regresar a Londres con los tres puntos.

17/10/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP

Chelsea vs Tottenham, jornada 8 de la Premier League

Omar Marmoush, Tottenham | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El clásico de Londres va a tener su primer cruce en el estadio del Chelsea y lo mas posible es que sea intenso, en especial porque los dos equipos vienen de una temporada para el olvido en la Premier y, por encima de eso, que es uno de las rivalidades históricas del fútbol inglés.

24/10/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - 12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP

Liverpool vs Chelsea, cuarta ronda de la EFL Cup

Liverpool FC v Everton FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

En este tramo de la seguidilla, el Chelsa afrontará un duro partido a eliminación directa contra un integrante del Big Six en condición de visitante. La EFL Cup es uno de los grandes objetivos que tienen los Blues para intentar campeonar en esta temporada.

27/10/2026: Liverpool vs Chelsea - EFL Cup - A confirmar

Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League

Bruno Fernandes, Manchester United | Dave Howarth - CameraSport/GettyImages

Dos grandes de la Premier se enfrentarán a fines de octubre. El Manchester United va a llegar a Londres para medirse con los Blues en Stamford Bridge.

31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 8:30 USA, 6:30 MEX, 14:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Chelsea

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Bournemouth 10/10/2026 9:00 USA

8:00 MEX

18:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Everton 17/10/2026 7:30 USA

5:30 MEX

13:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Tottenham 24/10/2026 12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Liverpool 27/10/2026 A confirmar EFL Cup USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Manchester United 31/10/2026 8:30 USA

6:30 MEX

14:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+

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