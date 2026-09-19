El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras caer 3-0 ante el Brentford
El Chelsea realizó uno de los mercados de fichajes más importantes de los últimos años. Sin embargo, los resultados no empatan con la apuesta económica realizada por parte de sus dirigentes. En el partido del día de hoy, la escuadra londinense cayó 3-0 ante el Brentford, en un resultado inesperado y doloroso para todos sus aficionados.
A continuación, los próximos cinco partidos del elenco de Stamford Bridge.
Chelsea vs Bournemouth, jornada 6 de la Premier League
Después del cruce contra las Abejas, llegará una interrupción por la fecha FIFA y el regreso a la competencia será en casa. Los Blues serán anfitriones del Bournemouth en Stamford Bridge.
- 10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP
Everton vs Chelsea, jornada 7 de la Premier League
El siguiente partido es un viaje al noroeste de Inglaterra para enfrentarse al Everton. Va a ser otra prueba como visitante para los Blues, que intentarán regresar a Londres con los tres puntos.
- 17/10/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
Chelsea vs Tottenham, jornada 8 de la Premier League
El clásico de Londres va a tener su primer cruce en el estadio del Chelsea y lo mas posible es que sea intenso, en especial porque los dos equipos vienen de una temporada para el olvido en la Premier y, por encima de eso, que es uno de las rivalidades históricas del fútbol inglés.
- 24/10/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - 12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
Liverpool vs Chelsea, cuarta ronda de la EFL Cup
En este tramo de la seguidilla, el Chelsa afrontará un duro partido a eliminación directa contra un integrante del Big Six en condición de visitante. La EFL Cup es uno de los grandes objetivos que tienen los Blues para intentar campeonar en esta temporada.
- 27/10/2026: Liverpool vs Chelsea - EFL Cup - A confirmar
Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League
Dos grandes de la Premier se enfrentarán a fines de octubre. El Manchester United va a llegar a Londres para medirse con los Blues en Stamford Bridge.
- 31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 8:30 USA, 6:30 MEX, 14:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Bournemouth
10/10/2026
9:00 USA
Premier League
USA: Telemundo
Everton
17/10/2026
7:30 USA
Premier League
USA: Telemundo
Tottenham
24/10/2026
12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Liverpool
27/10/2026
A confirmar
EFL Cup
USA: Telemundo
Manchester United
31/10/2026
8:30 USA
Premier League
USA: Telemundo
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo