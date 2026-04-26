El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras clasificarse a la final de la FA Cup

El Chelsea derrotó al Leeds United por marcador de 1-0, con gol de Enzo Fernández, y clasificó a la final de la FA Cup ante el Manchester City.

El equipo de Stamford Bridge ha tenido una temporada plagada de altibajos y buscará cerrarla de la mejor manera posible, clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League y consiguiendo un nuevo título.

A continuación, los próximos cinco partidos del conjunto de Londres.

Chelsea vs Nottingham Forest, jornada 35 de la Premier League

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Ya en mayo, el conjunto londinense recibirá a un Nottingham Forest urgido por sumar para evitar el descenso. En los papeles aparece como el duelo más accesible del tramo final, pero también uno de los más traicioneros. El Chelsea ganó seis de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, suma tres empatesy tan solo una derrota. No obstante, Forest ha demostrado ser competitivo ante equipos de la parte alta, rescatando puntos clave en condición de visitante.

04/05/2026: Chelsea vs Nottingham Forest - Premier League - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Aparece uno de los desafíos más exigentes: visitar Anfield. El Liverpool suele hacerse fuerte ante su gente y ha sido un rival históricamente complicado para los “Blues”. De hecho, el Chelsea solo ganó dos de sus últimos diez partidos ante el los Reds por liga, con tres empates y cinco derrotas.

09/05/2026: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP)

Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup

Crystal Palace v Millwall - Emirates FA Cup Fifth Round | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Este partido definirá al dueño de la edición 2025/26 del torneo más viejo del mundo y batirá a duelo a dos grandísimos equipos. El Chelsea ganó ocho veces la FA Cup y el Manchester City se consagró en siete oportunidades.

16/05/2026: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - a confirmar

Chelsea vs Tottenham, jornada 37 de la Premier League

Tottenham Hotspur FC v Chelsea FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Tottenham está en un momento crítico y tiene serias chances de descender a segunda, por lo que este partido será absolutamente imperdible para los fanáticos del fútbol. En ese marco, se trata de un duelo entre clubes londinenses tradicionales.

A confirmar: Chelsea vs Tottenham - Premier League - (a confirmar)

Sunderland vs Chelsea, jornada 38 de la Premier League

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Blues terminarán la temporada contra el Sunderland en condición de visitante con la ilusión de clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League, que supo ganar en dos oportunidades.

24/05/26: Sunderland vs Chelsea - Premier League - (a confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Nottingham Forest 2 de mayo 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Liverpool 9 de mayo 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Manchester City 16 de mayo A confirmar FA Cup USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Tottenham A confirmar A confirmar Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Sunderland 24/05/26 10:00 USA, 09:00 MEX,

16:00 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN