Skip to main content
Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras clasificarse a la final de la FA Cup

Los Blues se verán las caras en la gran final ante el Manchester City
Bruno Pernigotti|
Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final
Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

El Chelsea derrotó al Leeds United por marcador de 1-0, con gol de Enzo Fernández, y clasificó a la final de la FA Cup ante el Manchester City.

El equipo de Stamford Bridge ha tenido una temporada plagada de altibajos y buscará cerrarla de la mejor manera posible, clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League y consiguiendo un nuevo título.

A continuación, los próximos cinco partidos del conjunto de Londres.

Chelsea vs Nottingham Forest, jornada 35 de la Premier League

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League
Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Ya en mayo, el conjunto londinense recibirá a un Nottingham Forest urgido por sumar para evitar el descenso. En los papeles aparece como el duelo más accesible del tramo final, pero también uno de los más traicioneros. El Chelsea ganó seis de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, suma tres empatesy tan solo una derrota. No obstante, Forest ha demostrado ser competitivo ante equipos de la parte alta, rescatando puntos clave en condición de visitante.

  • 04/05/2026: Chelsea vs Nottingham Forest - Premier League - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Aparece uno de los desafíos más exigentes: visitar Anfield. El Liverpool suele hacerse fuerte ante su gente y ha sido un rival históricamente complicado para los “Blues”. De hecho, el Chelsea solo ganó dos de sus últimos diez partidos ante el los Reds por liga, con tres empates y cinco derrotas.

  • 09/05/2026: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP)

Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup

Crystal Palace v Millwall - Emirates FA Cup Fifth Round
Crystal Palace v Millwall - Emirates FA Cup Fifth Round | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Este partido definirá al dueño de la edición 2025/26 del torneo más viejo del mundo y batirá a duelo a dos grandísimos equipos. El Chelsea ganó ocho veces la FA Cup y el Manchester City se consagró en siete oportunidades.

  • 16/05/2026: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - a confirmar

Chelsea vs Tottenham, jornada 37 de la Premier League

Enzo Fernandez
Tottenham Hotspur FC v Chelsea FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Tottenham está en un momento crítico y tiene serias chances de descender a segunda, por lo que este partido será absolutamente imperdible para los fanáticos del fútbol. En ese marco, se trata de un duelo entre clubes londinenses tradicionales.

A confirmar: Chelsea vs Tottenham - Premier League - (a confirmar)

Sunderland vs Chelsea, jornada 38 de la Premier League

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Blues terminarán la temporada contra el Sunderland en condición de visitante con la ilusión de clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League, que supo ganar en dos oportunidades.

  • 24/05/26: Sunderland vs Chelsea - Premier League - (a confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea

Rival

Fecha

Hora

Competencia

TV / Streaming

Nottingham Forest

2 de mayo

10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Liverpool

9 de mayo

07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Manchester City

16 de mayo

A confirmar

FA Cup

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Tottenham

A confirmar

A confirmar

Premier League

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Sunderland

24/05/26

10:00 USA, 09:00 MEX,
16:00 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol