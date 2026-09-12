El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras empatar 2-2 contra el Hull City
El Chelsea empató ante el Hull City en partido de la jornada 4 de la Premier League. Los Blues se adelantaron en el marcador con gol de Morgan Rogers al minuto 7, pero los Tigres le dieron la vuelta al marcador con un doblete de Bachir Belloumi. Al 66, Joao Pedro apareció para poner el 2-2 definitivo.
El Chelsea tiene una ventaja y un defecto en esta temporada. Por un lado, puede jugar la Premier League y los torneos locales sin depender de las fechas entre semana de la Champions League; por el otro, tiene la desventaja propia de no disputar un torneo internacional.
De todas formas, los Blues dejaron atrás el complicado cierre de la campaña 2025/26 y comenzaron la nueva temporada con una seguidilla de victorias que únicamente se vio frustrada con la derrota ante el Arsenal. Borrón y cuenta nueva, porque el siguiente partido fue por la Carabao Cup contra el Leeds y golearon 6-3.
Ahora, llegan luego de retomar sus obligaciones en la Premier y enfrentar al Hull City de locales, y seguirán con sus compromisos en la liga inglesa hasta que se defina el calendario de la Carabao Cup para la próxima ronda.
A continuación, los próximos cinco partidos del Chelsea
Brentford vs Chelsea, jornada 5 de la Premier League
El Chelsea va a tener un viaje corto para visitar al Brentford. Los dirigidos por Xabi Alonso van a intentar imponer sus condiciones en el Gtech Community Stadium y sumar otra victoria en la Premier.
- 18/9/2026: Brentford vs Chelsea - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Chelsea vs Bournemouth, jornada 6 de la Premier League
Después del cruce contra las Abejas, llegará una interrupción por la fecha FIFA y el regreso a la competencia será en casa. Los Blues serán anfitriones del Bournemouth en Stamford Bridge.
- 10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP
Everton vs Chelsea, jornada 7 de la Premier League
El siguiente partido es un viaje al noroeste de Inglaterra para enfrentarse al Everton. Va a ser otra prueba como visitante para los Blues, que intentarán regresar a Londres con los tres puntos.
- 17/10/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
Chelsea vs Tottenham, jornada 8 de la Premier League
El clásico de Londres va a tener su primer cruce en el estadio del Chelsea y lo mas posible es que sea intenso, en especial porque los dos equipos vienen de una temporada para el olvido en la Premier y, por encima de eso, que es uno de las rivalidades históricas del fútbol inglés.
- 24/10/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - 12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League
Dos grandes de la Premier se enfrentarán a fines de octubre. El Manchester United va a llegar a Londres para medirse con los Blues en Stamford Bridge.
- 31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 8:30 USA, 6:30 MEX, 14:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Brentford
18/9/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Bournemouth
10/10/2026
9:00 USA, 8:00 MEX, 18:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Everton
17/10/2026
7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Tottenham
24/10/2026
12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Manchester United
31/10/2026
8:30 USA, 6:30 MEX, 14:30 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: Movistar+
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.