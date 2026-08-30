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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras ganarle 4-3 al Brighton

Los Blues de Xabi Alonso siguen con puntaje perfecto en la Premier League.
Bruno Pernigotti|
Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | Darren Walsh/GettyImages

El Chelsea arrancó la temporada a puro gol tras un mercado de fichajes donde se cansaron de gastar dinero: en la segunda jornada, tras ganarle 3-2 al Fulham, vencieron 4-3 al Brighton en Stamford Bridge con goles de Romeo Lavia, Pedro Neto, João Pedro y Cole Palmer.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Chelsea:

Arsenal vs Chelsea, jornada 3 de la Premier League

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg
Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

En la búsqueda de su tercer triunfo al hilo, los Blues de Xabi Alonso tendrán una parada por demás compleja: visitarán al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en el Derbi de Londres. El encuentro tendrá lugar en el Emirates Stadium.

  • 06/09/2026: Arsenal vs Chelsea - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Chelsea vs Leeds, tercera ronda de la EFL Cup

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final
Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | NurPhoto/GettyImages

La continuidad de la agenda del Chelsea nos llevará a una nueva competencia, la EFL Cup, donde los Blues saltarán al césped de Stamford Bridge frente al Leeds con la ilusión de pelear hasta el final en una campaña donde no tendrán compromisos continentales.

  • 09/09/2026: Chelsea vs Leeds - EFL Cup - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Chelsea vs Hull City, jornada 5 de la Premier League

KRC Genk Training Session & Press Conference
KRC Genk Training Session & Press Conference | Paul Gilham/GettyImages

Volverán a jugar en casa, esta vez contra el Hull City, uno de los recién ascendidos a la Premier League. Es una nueva oportunidad para que los de Xabi sumen puntos valiosos.

  • 12/09/2026: Chelsea vs Hull City - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)

Brentford vs Chelsea, jornada 6 de la Premier League

Bryan Mbeumo
Brentford FC v Nottingham Forest FC - Premier League | Clive Rose/GettyImages

El Chelsea saldrá de casa unos pocos kilómetros para visitar al Brentford, un equipo que supo hacerse muy fuerte de local pero que, con la pérdida de varias figuras, fue mermando en dicha solidez.

  • 18/09/2026: Brentford vs Chelsea - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Chelsea vs Bournemouth, jornada 7 de la Premier League

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTON
FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTON | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Luego del parón internacional de septiembre y octubre, donde los jugadores acudirán a los compromisos internacionales con sus selecciones, el Chelsea volverá a la actividad enfrentándose al club del sur inglés en Stamford Bridge.

  • 10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)

El calendario del Chelsea

Rival

Día

Competencia

Hora

TV

Arsenal

06/09/2026

Premier League

10:30 USA
09:30 MEX
17:30 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Leeds

09/09/2026

EFL Cup

14:00 USA
13:00 MEX
21:00 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Hull City

12/09/2026

Premier League

09:00 USA 08:00 MEX
18:00 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Brentford

18/09/2026

Premier League

14:00 USA
13:00 MEX
21:00 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Bournemouth

10/10/2026

Premier League

09:00 USA 08:00 MEX
18:00 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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