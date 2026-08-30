El Chelsea arrancó la temporada a puro gol tras un mercado de fichajes donde se cansaron de gastar dinero: en la segunda jornada, tras ganarle 3-2 al Fulham, vencieron 4-3 al Brighton en Stamford Bridge con goles de Romeo Lavia, Pedro Neto, João Pedro y Cole Palmer.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Chelsea:

Arsenal vs Chelsea, jornada 3 de la Premier League

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

En la búsqueda de su tercer triunfo al hilo, los Blues de Xabi Alonso tendrán una parada por demás compleja: visitarán al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en el Derbi de Londres. El encuentro tendrá lugar en el Emirates Stadium.

06/09/2026: Arsenal vs Chelsea - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Chelsea vs Leeds, tercera ronda de la EFL Cup

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | NurPhoto/GettyImages

La continuidad de la agenda del Chelsea nos llevará a una nueva competencia, la EFL Cup, donde los Blues saltarán al césped de Stamford Bridge frente al Leeds con la ilusión de pelear hasta el final en una campaña donde no tendrán compromisos continentales.

09/09/2026: Chelsea vs Leeds - EFL Cup - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Chelsea vs Hull City, jornada 5 de la Premier League

KRC Genk Training Session & Press Conference | Paul Gilham/GettyImages

Volverán a jugar en casa, esta vez contra el Hull City, uno de los recién ascendidos a la Premier League. Es una nueva oportunidad para que los de Xabi sumen puntos valiosos.

12/09/2026: Chelsea vs Hull City - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)

Brentford vs Chelsea, jornada 6 de la Premier League

Brentford FC v Nottingham Forest FC - Premier League | Clive Rose/GettyImages

El Chelsea saldrá de casa unos pocos kilómetros para visitar al Brentford, un equipo que supo hacerse muy fuerte de local pero que, con la pérdida de varias figuras, fue mermando en dicha solidez.

18/09/2026: Brentford vs Chelsea - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Chelsea vs Bournemouth, jornada 7 de la Premier League

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTON | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Luego del parón internacional de septiembre y octubre, donde los jugadores acudirán a los compromisos internacionales con sus selecciones, el Chelsea volverá a la actividad enfrentándose al club del sur inglés en Stamford Bridge.

10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)

El calendario del Chelsea

Rival Día Competencia Hora TV Arsenal 06/09/2026 Premier League 10:30 USA

09:30 MEX

17:30 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Leeds 09/09/2026 EFL Cup 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Hull City 12/09/2026 Premier League 09:00 USA 08:00 MEX

18:00 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Brentford 18/09/2026 Premier League 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Bournemouth 10/10/2026 Premier League 09:00 USA 08:00 MEX

18:00 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN