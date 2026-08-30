El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras ganarle 4-3 al Brighton
El Chelsea arrancó la temporada a puro gol tras un mercado de fichajes donde se cansaron de gastar dinero: en la segunda jornada, tras ganarle 3-2 al Fulham, vencieron 4-3 al Brighton en Stamford Bridge con goles de Romeo Lavia, Pedro Neto, João Pedro y Cole Palmer.
A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Chelsea:
Arsenal vs Chelsea, jornada 3 de la Premier League
En la búsqueda de su tercer triunfo al hilo, los Blues de Xabi Alonso tendrán una parada por demás compleja: visitarán al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en el Derbi de Londres. El encuentro tendrá lugar en el Emirates Stadium.
- 06/09/2026: Arsenal vs Chelsea - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Chelsea vs Leeds, tercera ronda de la EFL Cup
La continuidad de la agenda del Chelsea nos llevará a una nueva competencia, la EFL Cup, donde los Blues saltarán al césped de Stamford Bridge frente al Leeds con la ilusión de pelear hasta el final en una campaña donde no tendrán compromisos continentales.
- 09/09/2026: Chelsea vs Leeds - EFL Cup - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Chelsea vs Hull City, jornada 5 de la Premier League
Volverán a jugar en casa, esta vez contra el Hull City, uno de los recién ascendidos a la Premier League. Es una nueva oportunidad para que los de Xabi sumen puntos valiosos.
- 12/09/2026: Chelsea vs Hull City - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)
Brentford vs Chelsea, jornada 6 de la Premier League
El Chelsea saldrá de casa unos pocos kilómetros para visitar al Brentford, un equipo que supo hacerse muy fuerte de local pero que, con la pérdida de varias figuras, fue mermando en dicha solidez.
- 18/09/2026: Brentford vs Chelsea - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Chelsea vs Bournemouth, jornada 7 de la Premier League
Luego del parón internacional de septiembre y octubre, donde los jugadores acudirán a los compromisos internacionales con sus selecciones, el Chelsea volverá a la actividad enfrentándose al club del sur inglés en Stamford Bridge.
- 10/10/2026: Chelsea vs Bournemouth - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)
El calendario del Chelsea
Rival
Día
Competencia
Hora
TV
Arsenal
06/09/2026
Premier League
10:30 USA
USA: FuboTV
Leeds
09/09/2026
EFL Cup
14:00 USA
USA: FuboTV
Hull City
12/09/2026
Premier League
09:00 USA 08:00 MEX
USA: FuboTV
Brentford
18/09/2026
Premier League
14:00 USA
USA: FuboTV
Bournemouth
10/10/2026
Premier League
09:00 USA 08:00 MEX
USA: FuboTV
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo