El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras perder 1-0 ante el Manchester United
El Chelsea cayó por la mínima diferencia ante el Manchester United en la jornada 33 de la Premier League. Tras este resultado, los Blues se quedaron con 48 y se ubican actualmente en la sexta posición de la tabla general, fuera de los puestos de Champions League.
El equipo de Liam Rosenior tuvo una temporada plagada de altibajos y buscará cerrarla de la mejor manera posible, clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League.
A continuación, los próximos cinco partidos del conjunto de Londres.
Brighton vs Chelsea, jornada 34 de la Premier League
El cierre de abril llevará al Chelsea al Falmer Stadium. El Brighton viene de dar el golpe ante el Liverpool de local, y ha convertido su casa en una fortaleza difícil de vulnerar, además de imponerse ante el Burnley como visitante en la última fecha. Los antecedentes recientes con los Blues reflejan cinco victorias para los dirigidos por Fabian Hürzeler, un empate y cuatro victorias para los de Rosenior.
- 21/04/2026: Brighton vs Chelsea - Premier League - (11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP)
Chelsea vs Leeds, semifinal FA Cup
En medio del calendario cargado, aparece un cruce determinante: la semifinal de la FA Cup, el domingo 26 de abril. Más allá del desgaste, el partido representa una gran oportunidad para pelear por un título. El Chelsea llega con buenos antecedentes en esta instancia, habiendo alcanzado varias finales en la última década. Frente al Leeds, además, mantiene una racha positiva en enfrentamientos recientes, con mayor efectividad ofensiva en los cruces directos; suma seis victorias y tan solo dos derrotas en los últimos 10 encuentros.
- 26/04/2026: Chelsea vs Leeds - Semifinal FA Cup - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)
Chelsea vs Nottingham Forest, jornada 35 de la Premier League
Ya en mayo, el conjunto londinense recibirá a un Nottingham Forest urgido por sumar para evitar el descenso. En los papeles aparece como el duelo más accesible del tramo final, pero también uno de los más traicioneros. El Chelsea ganó seis de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, suma tres empatesy tan solo una derrota. No obstante, Forest ha demostrado ser competitivo ante equipos de la parte alta, rescatando puntos clave en condición de visitante.
- 04/05/2026: Chelsea vs Nottingham Forest - Premier League - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)
Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League
Aparece uno de los desafíos más exigentes: visitar Anfield. El Liverpool suele hacerse fuerte ante su gente y ha sido un rival históricamente complicado para los “Blues”. De hecho, el Chelsea solo ganó dos de sus últimos diez partidos ante el los Reds por liga, con tres empates y cinco derrotas.
- 09/05/2026: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP)
Chelsea vs Tottenham, jornada 37 de la Premier League
El Tottenham está en un momento crítico y tiene serias chances de descender a segunda, por lo que este partido será absolutamente imperdible para los fanáticos del fútbol. En ese marco, se trata de un duelo entre clubes londinenses tradicionales.
17/05/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - (a confirmar)
Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Brighton
21 de abril
11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP
Premier League
USA: Peacock
Leeds
26 de abril
10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP
FA Cup
USA: Peacock
Nottingham Forest
2 de mayo
10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: Peacock
Liverpool
9 de mayo
07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: Peacock
Tottenham
17 de mayo
A confirmar
Premier League
USA: Peacock
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo