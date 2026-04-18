El Chelsea cayó por la mínima diferencia ante el Manchester United en la jornada 33 de la Premier League. Tras este resultado, los Blues se quedaron con 48 y se ubican actualmente en la sexta posición de la tabla general, fuera de los puestos de Champions League.

El equipo de Liam Rosenior tuvo una temporada plagada de altibajos y buscará cerrarla de la mejor manera posible, clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League.

A continuación, los próximos cinco partidos del conjunto de Londres.

Brighton vs Chelsea, jornada 34 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El cierre de abril llevará al Chelsea al Falmer Stadium. El Brighton viene de dar el golpe ante el Liverpool de local, y ha convertido su casa en una fortaleza difícil de vulnerar, además de imponerse ante el Burnley como visitante en la última fecha. Los antecedentes recientes con los Blues reflejan cinco victorias para los dirigidos por Fabian Hürzeler, un empate y cuatro victorias para los de Rosenior.

21/04/2026: Brighton vs Chelsea - Premier League - (11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP)

Chelsea vs Leeds, semifinal FA Cup

Chelsea FC v Manchester United FC - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

En medio del calendario cargado, aparece un cruce determinante: la semifinal de la FA Cup, el domingo 26 de abril. Más allá del desgaste, el partido representa una gran oportunidad para pelear por un título. El Chelsea llega con buenos antecedentes en esta instancia, habiendo alcanzado varias finales en la última década. Frente al Leeds, además, mantiene una racha positiva en enfrentamientos recientes, con mayor efectividad ofensiva en los cruces directos; suma seis victorias y tan solo dos derrotas en los últimos 10 encuentros.

26/04/2026: Chelsea vs Leeds - Semifinal FA Cup - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Chelsea vs Nottingham Forest, jornada 35 de la Premier League

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Ya en mayo, el conjunto londinense recibirá a un Nottingham Forest urgido por sumar para evitar el descenso. En los papeles aparece como el duelo más accesible del tramo final, pero también uno de los más traicioneros. El Chelsea ganó seis de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, suma tres empatesy tan solo una derrota. No obstante, Forest ha demostrado ser competitivo ante equipos de la parte alta, rescatando puntos clave en condición de visitante.

04/05/2026: Chelsea vs Nottingham Forest - Premier League - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Aparece uno de los desafíos más exigentes: visitar Anfield. El Liverpool suele hacerse fuerte ante su gente y ha sido un rival históricamente complicado para los “Blues”. De hecho, el Chelsea solo ganó dos de sus últimos diez partidos ante el los Reds por liga, con tres empates y cinco derrotas.

09/05/2026: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP)

Chelsea vs Tottenham, jornada 37 de la Premier League

Tottenham Hotspur FC v Chelsea FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Tottenham está en un momento crítico y tiene serias chances de descender a segunda, por lo que este partido será absolutamente imperdible para los fanáticos del fútbol. En ese marco, se trata de un duelo entre clubes londinenses tradicionales.

17/05/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - (a confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Brighton 21 de abril 11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Leeds 26 de abril 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP FA Cup USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZNUSA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Nottingham Forest 2 de mayo 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Liverpool 9 de mayo 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Tottenham 17 de mayo A confirmar Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN