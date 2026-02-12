El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras caer 4-0 ante el Atlético de Madrid

Tras el choque frente al Atlético, el Barcelona ya mira el tramo más delicado del calendario. En apenas tres semanas, el equipo deberá sostener el ritmo en LaLiga, resolver una semifinal copera y llegar con confianza al sprint previo a los octavos de final de la UEFA Champions League.

La exigencia no solo pasa por los rivales: también será clave la gestión física, porque el equipo alternará partidos de alta intensidad con otros donde estará obligado a ganar sin margen para errores.

Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga

El primer desafío será en Montilivi, en un duelo que promete tensión y ritmo alto. Girona, que se ha consolidado como un rival incómodo en los últimos años, recibirá al Barça en un partido de esos donde cualquier desconcentración se paga caro.

Además, el morbo estará servido: el equipo catalán ya contaría en su plantel con Marc-André Ter Stegen, cedido desde el Barça en busca de continuidad, lo que agrega un condimento especial al enfrentamiento.

16/02/26: Girona vs FC Barcelona - jornada 24 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Fc Barcelona Training Session - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga

La siguiente parada será en casa ante un Levante que llega necesitado. Al momento de este calendario, el conjunto valenciano se encuentra en zona de descenso con 17 puntos, aunque con un partido pendiente que puede cambiar su panorama.

Para el Barça, este tipo de partidos son peligrosos: rival encerrado, urgencias ajenas y obligación propia. Ganar no será negociable.

22/02/26: FC Barcelona vs Levante - jornada 25 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 14:15)

FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga

El Barcelona recibirá al Villarreal, una de las revelaciones del torneo, con serias chances de pelear un cupo para la próxima Champions.

28/02/26: FC Barcelona vs Villarreal - jornada 26 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 14:15)

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta semifinal Copa del Rey

En el Metropolitano, el Barça buscará sellar su pase a la final en un duelo de máxima tensión ante un Atlético que se hace fuerte de local y no deja margen para el error.

03/03/26: Atlético de Madrid vs FC Barcelona - vuelta semifinal Copa del Rey - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Athletic Club vs FC Barcelona, jornada 27 de LaLiga

Y como si fuera poco, el cierre será en San Mamés ante Athletic Club, un partido siempre áspero, que además se jugará en la antesala de la serie europea.

08/03/26: Athletic Club vs FC Barcelona - jornada 27 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 14:15)