El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras ganarle 2-1 al Albacete
El FC Barcelona tuvo un partido un poco más complicado de lo que le hubiera gustado ante Albacete. El conjunto culé ganó apenas por marcador de 2-1, pero ahora ya piensa en el futuro.
A continuación, los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.
FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga
El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
- 07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15
Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga
Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.
- 15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga
El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.
- 22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga
El elenco Culé abrirá el mes de marzo en el Camp Nou frente al Villarreal, una de las grandes sorpresas de la temporada, que tiene la ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League.
- 1/3/26: FC Barcelona vs Villarreal - LaLiga - A confirmar
Athletic Club vs FC Barcelona, jornada 27 de LaLiga
En la continuidad del mes de marzo, el FC Barcelona visitará San Mamés en lo que será uno de los últimos partidos antes de la serie de octavos de final de la UEFA Champions League.
- 8/3/26: Athletic Club vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar
El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Mallorca
07 de febrero
ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15
LaLiga
ESP: Movistar+
Girona
15 de febrero
A confirmar
LaLiga
ESP: Movistar+
Levante
22 de febrero
A confirmar
LaLiga
ESP: Movistar+
Villarreal
1 de marzo
A confirmar
LaLiga
ESP: Movistar+
Athletic Club
8 de marzo
A confirmar
LaLiga
ESP: Movistar+
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo