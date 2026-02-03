El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras ganarle 2-1 al Albacete

El FC Barcelona tuvo un partido un poco más complicado de lo que le hubiera gustado ante Albacete. El conjunto culé ganó apenas por marcador de 2-1, pero ahora ya piensa en el futuro.

A continuación, los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.

FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga

RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga

Girona Fc V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.

15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga

Levante UD v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.

22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga

Villarreal CF v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | DeFodi Images/GettyImages

El elenco Culé abrirá el mes de marzo en el Camp Nou frente al Villarreal, una de las grandes sorpresas de la temporada, que tiene la ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League.

1/3/26: FC Barcelona vs Villarreal - LaLiga - A confirmar

Athletic Club vs FC Barcelona, jornada 27 de LaLiga

FBL-EUR-C3-FINAL-TOTTENHAM HOTSPUR-MANCHESTER UNITED | THOMAS COEX/GettyImages

En la continuidad del mes de marzo, el FC Barcelona visitará San Mamés en lo que será uno de los últimos partidos antes de la serie de octavos de final de la UEFA Champions League.

8/3/26: Athletic Club vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar

El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona