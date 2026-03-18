El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras golear 7-2 al Newcastle en Champions

Luego de la exigente serie de Champions League frente al Newcastle, el FC Barcelona vuelve a enfocarse en el torneo doméstico con un calendario inmediato ajustado.

Con la temporada cada vez más cerca de su definición, cada punto empieza a ser más necesario y los dirigidos por Hansi Flick deberán sostener el nivel competitivo en busca de la obtención del mayor galardón en ambas competiciones.

Newcastle United Training Session And Press Conference - Uefa Champions League 2025/26 | Europa Press Sports/GettyImages

A continuación, los próximos cinco compromisos del Barça en LaLiga, con rivales que presentan diferentes desafíos pero un mismo objetivo: complicarle el camino al conjunto culé.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano, jornada 29 de LaLiga

El Rayo Vallecano se caracteriza por su intensidad, la presión en campo rival y las salidas rápidas desde el fondo, un estilo que habitualmente le ha generado problemas al Barcelona. Si bien los culés dominan el historial reciente, no pueden confiarse ante un rival que ya los ha sorprendido en desventaja.

22/03/26: FC Barcelona vs Rayo Vallecano - LaLiga - (USA 08:00, MX 07:00, ESP 14:00)

Atlético de Madrid vs Barcelona, jornada 30 de LaLiga

El viaje al Wanda Metropolitano aparece como uno de los partidos más exigentes del calendario. Para el Barcelona, sumar en este escenario puede ser determinante en la lucha por el campeonato. En su historial hay paridad total en los últimos cinco cruces: dos triunfos por lado y un empate.

05/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - (Por definirse)

Barcelona vs Espanyol, jornada 31 de LaLiga

El clásico de la ciudad siempre tiene un condimento especial. El Barcelona llega con un dominio claro en el Camp Nou, pero los derbis suelen romper cualquier lógica previa. Para los de Flick, mantener la eficacia ofensiva y la concentración defensiva será clave para no ceder terreno.

12/04/26: Barcelona vs Espanyol - LaLiga - (Por definirse)

Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 32 de LaLiga

El conjunto gallego suele plantear partidos abiertos, lo que obliga al Barcelona a ser preciso en ambas áreas. En casa, el historial favorece ampliamente a los blaugranas, con cuatro triunfos en los últimos cinco enfrentamientos, aunque el Celta ha demostrado que puede complicar si encuentra espacios.

22/04/26: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - (Por definirse)

Getafe vs Barcelona, jornada 33 de LaLiga

El cierre de esta seguidilla será como visitante frente al Getafe, un equipo que se caracteriza por su intensidad y juego directo. Tradicionalmente, estos encuentros le resultan incómodos al Barcelona, que deberá imponer su estilo para evitar dejar puntos en el camino.

26/04/26: Getafe vs Barcelona - LaLiga - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona