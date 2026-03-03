El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras no lograr la remontada ante el Atlético de Madrid

Después del cruce copero frente al Atlético de Madrid, el FC Barcelona no tiene margen para relajarse. Marzo se presenta como un tramo decisivo, con cinco compromisos que pondrán a prueba la ambición azulgrana en el torneo local y en Europa.

Athletic Club vs FC Barcelona, jornada 27 de LaLiga

San Mamés suele ser una de las plazas más complejas del campeonato y el historial reciente muestra partidos cerrados, de alta intensidad y pocos márgenes de error.

El primer desafío será en casa del Athletic Club, un rival que convierte su estadio en una caldera. El equipo bilbaíno se caracteriza por su presión alta y juego físico, una combinación que históricamente incomoda al Barça. Además, en las últimas temporadas, los duelos en Bilbao han sido muy disputados, con marcadores ajustados y protagonismo de las segundas jugadas. Para los de Flick, sumar fuera de casa en este contexto sería un golpe de autoridad en la pelea por el título.

07/03/26: Athletic Club vs FC Barcelona - jornada 27 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 16:15)

Newcastle vs FC Barcelona, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

El antecedente en la fase de liga dejó claro que será una eliminatoria equilibrada, con ritmo inglés y eficacia en las áreas como factores decisivos.

La acción continental llevará al Barça a St. James’ Park para medirse al Newcastle United. En el cruce previo entre ambos, el FC Barcelona se impuso por 2-1 un duelo vibrante. El ambiente será determinante: el Newcastle creció en Europa en las últimas campañas y apuesta por transiciones rápidas y presión constante. El Barça deberá mostrar madurez para manejar los tiempos y regresar a Cataluña con la serie abierta.

10/03/26: Newcastle vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

FC Barcelona vs Sevilla FC, jornada 28 de LaLiga

Un clásico moderno del fútbol español que suele ofrecer partidos intensos y con goles, más allá del momento que atraviesen ambos clubes.

En el Camp Nou, el rival será el Sevilla FC, un equipo históricamente competitivo. Aunque su presente pueda ser irregular, el conjunto andaluz acostumbra a complicar a los grandes, especialmente cuando logra imponer su ritmo. Para el Barça, será clave hacerse fuerte como local y sostener la presión en la cima antes de volver a pensar en Europa.

15/03/26: FC Barcelona vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)

FC Barcelona vs Newcastle, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

El Camp Nou se prepara para otra noche europea, con la ilusión intacta de avanzar hacia la sexta Champions.

La revancha ante el Newcastle puede definir gran parte del semestre. En casa, el Barça suele potenciar su juego ofensivo y apoyarse en la posesión para desgastar a sus rivales. El objetivo es claro: avanzar de ronda y mantener vivo el sueño continental.

18/03/26: FC Barcelona vs Newcastle - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

FC Barcelona vs Rayo Vallecano, jornada 29 de LaLiga

Un adversario incómodo que ha sabido sorprender al Barça en temporadas recientes.

El cierre de esta exigente secuencia será frente al Rayo Vallecano. El conjunto madrileño propone partidos dinámicos y valientes, incluso en escenarios grandes. Para el Barcelona, será fundamental no perder foco tras la intensidad europea y sostener la regularidad en LaLiga.

22/03/26: FC Barcelona vs Rayo Vallecano - LaLiga - (USA 09:00, MX 07:00, ESP 14:00)

