El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras perder 2-1 ante el Girona

Después de mostrar altibajos en las últimas jornadas, el Barça cayó ahora ante el Girona en un partido que lo pone aprietos en LaLiga y su lucha por el título ante el Real Madrid.

Sin embargo, tiene que ver a futuro y por ello, aquí están sus siguientes cinco compromisos.

FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga

El conjunto blaugrana recibe al Levante en el Camp Nou, buscando afianzar su liderato en LaLiga. El Levante llega como uno de los equipos que lucha por escapar de los puestos de descenso, pero ya sabe lo complicado que es enfrentarse al Barcelona en su estadio. Será un partido para que los culés consoliden su solidez ofensiva y experimenten con algunos de los jugadores menos habituales.

22/02/26: FC Barcelona vs Levante - jornada 25 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 14:15)

FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga

El Submarino Amarillo llega al Camp Nou con la intención de complicar la racha local. Tras un inicio irregular de temporada, el equipo de Marcelino García Toral buscará sumar puntos valiosos fuera de casa. Para el Barcelona será un desafío mantener la concentración y evitar sorpresas en defensa.

28/02/26: FC Barcelona vs Villarreal - jornada 26 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 14:15)

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta semifinal Copa del Rey

El Barcelona visita el Metropolitano para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en un partido decisivo que definirá quién accede a la final. Frente a un Atlético de Madrid compacto y fuerte de local, los culés deberán aprovechar cada oportunidad y mostrar su mejor versión táctica para superar a un rival que no deja margen para el error.

03/03/26: Atlético de Madrid vs FC Barcelona - vuelta semifinal Copa del Rey - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Athletic Club vs FC Barcelona, jornada 27 de LaLiga

El Barcelona visita San Mamés, uno de los estadios más complicados del torneo, donde el Athletic Club se destaca por su intensidad y juego físico. Este partido será una prueba de resistencia para los culés, que deberán adaptarse a un ritmo de juego exigente y buscar capitalizar los espacios para sumar puntos de visitante.

08/03/26: Athletic Club vs FC Barcelona - jornada 27 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 14:15)

FC Barcelona vs Sevilla FC, jornada 28 de LaLiga

El cierre de esta serie de cinco partidos enfrenta al Barcelona con el Sevilla en el Camp Nou. Los andaluces, siempre competitivos en LaLiga, buscarán dar la sorpresa en territorio catalán. Para Barcelona, será la oportunidad de reafirmar su dominio en casa y preparar su estrategia de cara a los partidos decisivos que se avecinan.

15/03/26: FC Barcelona vs Sevilla- jornada 28 de LaLiga - (Horario por definirse)

