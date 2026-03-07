El FC Barcelona visitó al Athletic Club en San Mamés en duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga. Con un solitario gol de Lamine Yamal, los culés se impusieron por marcador de 1-0 y se mantienen en la cima de la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Después de un tramo intenso de la temporada, el equipo azulgrana entra en una etapa que puede ser determinante para sus aspiraciones en ambos frentes. Con la pelea por el campeonato doméstico todavía abierta y la ilusión europea en marcha, cada partido adquiere un valor especial.

La gestión física del plantel, las rotaciones y la capacidad de competir en escenarios distintos serán factores clave para sostener el rendimiento en un calendario que no da respiro.

Newcastle vs FC Barcelona, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

El primer gran desafío será en Inglaterra, cuando el Barcelona visite al Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El antecedente más reciente entre ambos dejó un triunfo blaugrana por 2-1 en la fase de liga, en un encuentro intenso que se definió por la eficacia en las áreas.

El ambiente en St. James’ Park promete ser determinante. El conjunto inglés ha ganado protagonismo en Europa en los últimos años y suele apostar por presión alta, transiciones rápidas y un ritmo físico que incomoda a muchos rivales. En ese contexto, el Barça deberá imponer su estilo basado en la posesión y el control del juego para intentar regresar a Cataluña con una ventaja o, al menos, con la eliminatoria abierta.

10/03/26: Newcastle vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

FC Barcelona vs Sevilla FC, jornada 28 de LaLiga

Luego del compromiso europeo, el Barcelona volverá a enfocarse en LaLiga con un duelo tradicional frente al Sevilla en el Camp Nou. Aunque el conjunto andaluz atraviese momentos irregulares en algunas temporadas, históricamente ha sido un rival incómodo para los equipos grandes.

En los últimos enfrentamientos entre ambos, el Barcelona suele imponerse como local: ganó cuatro de los últimos cinco partidos disputados en su estadio ante el Sevilla por liga. Sin embargo, varios de esos encuentros fueron ajustados y con goles en ambas porterías, lo que anticipa otro duelo competitivo.

15/03/26: FC Barcelona vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)

FC Barcelona vs Newcastle, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

Tres días después llegará la revancha ante el Newcastle, en una noche europea que puede definir buena parte de la temporada blaugrana. El Camp Nou será escenario de un partido cargado de expectativa, con el objetivo claro de avanzar a los cuartos de final.

El Barcelona suele crecer en su estadio durante las noches de Champions. En las últimas temporadas europeas, el equipo catalán ha mantenido un alto porcentaje de victorias como local en fases eliminatorias, apoyado en su capacidad para dominar la posesión y desgastar a sus rivales con circulación constante.

18/03/26: FC Barcelona vs Newcastle - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

FC Barcelona vs Rayo Vallecano, jornada 29 de LaLiga

Esta intensa seguidilla continúa ante el Rayo Vallecano, un equipo que en los últimos años ha demostrado ser incómodo para el Barça. El conjunto madrileño se caracteriza por su estilo valiente, con presión adelantada y ataques rápidos.

De hecho, el Rayo ha logrado resultados sorpresivos frente al Barcelona en temporadas recientes, incluyendo triunfos y empates que complicaron las aspiraciones del equipo catalán en la liga. Por eso, mantener la concentración tras la exigencia europea será fundamental.

22/03/26: FC Barcelona vs Rayo Vallecano - LaLiga - (USA 09:00, MX 07:00, ESP 14:00)

Fc Barcelona Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Atlético de Madrid vs Barcelona, jornada 30 de LaLiga

Tras el parón internacional, el Barcelona visitará al Atlético de Madrid en uno de los partidos más exigentes del calendario. Los enfrentamientos entre ambos suelen ser muy cerrados: en los últimos diez duelos oficiales hubo varios empates y marcadores mínimos.

Jugar en el estadio del Atlético siempre representa una prueba de carácter. Para el Barça, sumar puntos en ese escenario podría resultar clave en la pelea por el título de LaLiga.

Con Champions y liga en simultáneo, el calendario pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad del Barcelona para sostener su ambición en todos los frentes.

05/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona