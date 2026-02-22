El FC Barcelona derrotó al Levante por marcador de 3-0 con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López. Con este resultado, sumado a la derrota del Real Madrid ante el Osasuna, los blaugranas retoman el liderato de LaLiga.

El foco en las próximas semanas estará puesto en dar vuelta la serie frente al Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey, sin perder de vista LaLiga ni los octavos de final de la UEFA Champions League.

Sin embargo, tiene que ver a futuro y por ello, aquí están sus siguientes cinco compromisos.

FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-VILLARREAL | JOSE JORDAN/GettyImages

El Submarino Amarillo llega al Camp Nou con la intención de complicar la racha local. Tras un inicio irregular de temporada, el equipo de Marcelino García Toral buscará sumar puntos valiosos fuera de casa. Para el Barcelona será un desafío mantener la concentración y evitar sorpresas en defensa.

28/02/26: FC Barcelona vs Villarreal - jornada 26 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 16:15)

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta semifinal Copa del Rey

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en un partido decisivo que definirá quién accede a la final. Los Culés deberán aprovechar cada oportunidad y mostrar su mejor versión táctica para superar a un rival que no deja margen para el error.

03/03/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Athletic Club vs FC Barcelona, jornada 27 de LaLiga

Fc Barcelona Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Barcelona visita San Mamés, uno de los estadios más complicados del torneo, donde el Athletic Club se destaca por su intensidad y juego físico. Este partido será una prueba de resistencia para los culés, que deberán adaptarse a un ritmo de juego exigente y buscar capitalizar los espacios para sumar puntos de visitante.

08/03/26: Athletic Club vs FC Barcelona - jornada 27 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 16:15)

FC Barcelona vs Sevilla FC, jornada 28 de LaLiga

Getafe CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El cierre de esta serie de cinco partidos enfrenta al Barcelona con el Sevilla en el Camp Nou. Los andaluces, siempre competitivos en LaLiga, buscarán dar la sorpresa en territorio catalán. Para Barcelona, será la oportunidad de reafirmar su dominio en casa y preparar su estrategia de cara a los partidos decisivos que se avecinan.

15/03/26: FC Barcelona vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)

FC Barcelona vs Rayo Vallecano, jornada 29 de LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Nuevamente jugando en casa, el FC Barcelona tendrá un partido complicado contra un Rayo Vallecano que supo golear 3-0 al Atlético de Madrid a domicilio hace un par de semanas. Sin dudas, una prueba de fuego para ambas escuadras en las diversas luchas que protagonizan.

22/03/26: FC Barcelona vs Rayo Vallecano - LaLiga - Horario por definirse

