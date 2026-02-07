El FC Barcelona derrotó al Mallorca este fin de semana en la jornada 23 de LaLiga con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick llegó a 58 puntos y se mantendrá otra semana como líder de LaLiga.

Los Blaugranas están teniendo una brillante temporada, donde se mantienen con chances de campeonar en todos los frentes disponibles y tienen altísimas posibilidades de ampliar la vitrina.

A continuación, los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, semifinal de ida de la Copa del Rey

El sorteo realizado en los últimos días dispuso que el FC Barcelona dispute las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, generando así un cruce que promete mucho fútbol y goles. La ida se celebrará en el Metropolitano el próximo jueves, mientras que la vuelta será en el Spotify Camp Nou el 3 de marzo.

12/02/26: Atlético de Madrid vs FC Barcelona - Copa del Rey - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga

Luego del partido contra el Colchonero, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.

15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga

El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.

22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX), 16:15 (ESP)

FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga

El elenco Culé cerrará el mes de febrero en el Camp Nou frente al Villarreal, una de las grandes sorpresas de la temporada, que tiene la ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League.

28/2/26: FC Barcelona vs Villarreal - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX), 16:15 (ESP)

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, semifinal de vuelta de la Copa del Rey

El Barcelona va por el bicampeonato | Quality Sport Images/GettyImages

El FC Barcelona abrirá el mes de marzo con un partido a eliminación directa, contra el Atlético de Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick es actualmente el campeón del certamen y buscará el bicampeonato, que le permita seguir ampliando su palmarés y posicionarse con más diferencia como el máximo ganador de este torneo.

3/3/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

