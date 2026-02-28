El FC Barcelona goleó al Villarreal por marcador de 4-1en duelo de la jornada 26 de LaLiga. Los culés se impusieron con hat-trick de Lamine Yamal y gol de Robert Lewandowski. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick permanecerá en la cima del campeonato español una semana más.

El foco en las próximas semanas estará puesto en dar vuelta la serie frente al Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey, sin perder de vista LaLiga ni los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle.

Sin embargo, tiene que ver a futuro y por ello, aquí están sus siguientes cinco compromisos.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta semifinal Copa del Rey

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en un partido decisivo que definirá quién accede a la final. Los Culés deberán aprovechar cada oportunidad y mostrar su mejor versión táctica para superar a un rival que no deja margen para el error.

03/03/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Athletic Club vs FC Barcelona, jornada 27 de LaLiga

El Barcelona visita San Mamés, uno de los estadios más complicados del torneo, donde el Athletic Club se destaca por su intensidad y juego físico. Este partido será una prueba de resistencia para los culés, que deberán adaptarse a un ritmo de juego exigente y buscar capitalizar los espacios para sumar puntos de visitante.

07/03/26: Athletic Club vs FC Barcelona - jornada 27 de LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 16:15)

Newcastle vs FC Barcelona, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

El St. James Park recibirá la primera batalla entre Culés y Urracas, donde estos equipos supieron verse las caras en la primera jornada de la etapa de liguilla. En esa oportunidad fue triunfo por 2-1 para los de Hansi Flick gracias al doblete de Marcus Rashford.

10/03/26: Newcastle vs FC Barcelona - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

FC Barcelona vs Sevilla FC, jornada 28 de LaLiga

El cierre de esta serie de cinco partidos enfrenta al Barcelona con el Sevilla en el Camp Nou. Los andaluces, siempre competitivos en LaLiga, buscarán dar la sorpresa en territorio catalán. Para Barcelona, será la oportunidad de reafirmar su dominio en casa y preparar su estrategia de cara a los partidos decisivos que se avecinan.

15/03/26: FC Barcelona vs Sevilla - LaLiga - (Horario por definirse)

FC Barcelona vs Newcastle, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

El partido de vuelta entre catalanes e ingleses se celebrará en el Camp Nou, que volverá a vestirse de fiesta para una noche mágica de UEFA Champions League. El sueño de ganar la sexta copa de campeones de europa está en marcha y buscarán dar un nuevo paso jugando en casa.

18/03/26: FC Barcelona vs Newcastle - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

