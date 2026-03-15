El FC Barcelona derrotó al Sevilla por marcador de 5-2 en el Spotify Camp Nou en partido de la jornada 28 de LaLiga. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick permanecerá otra semana en la cima de la tabla, a cuatro puntos de distancia del Real Madrid.

Tras el duelo ante el Sevilla, el FC Barcelona se prepara para un calendario exigente que pondrá a prueba su profundidad de plantilla, su estrategia de rotaciones y la capacidad de mantener el ritmo en dos competiciones simultáneas.

Desde la Champions League hasta los clásicos locales, cada partido representa un desafío distinto que puede definir las aspiraciones del equipo en 2026. Los próximos compromisos incluirán rivales históricos y duelos que podrían ser decisivos en la lucha por el título liguero.

Bonne nuit Culers 🙂 pic.twitter.com/uXscbBMQc9 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 14, 2026

FC Barcelona vs Newcastle, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

El Spotify Camp Nou se vestirá de gala para la vuelta de los octavos de final. Tras el partido de ida, el Barcelona buscará asegurar su pase a cuartos frente a un Newcastle sólido y rápido en transición. En casa, los culés promedian 2,3 goles por partido en Europa, un dato alentador que puede inclinar la serie a su favor.

18/03/26: FC Barcelona vs Newcastle - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

FC Barcelona vs Rayo Vallecano, jornada 29 de LaLiga

El equipo azulgrana volverá a LaLiga para enfrentar a un Rayo Vallecano que históricamente complica a los grandes. En los últimos cinco enfrentamientos ligueros, Barcelona registra cuatro victorias y un empate, aunque el Rayo logró sorprender con un triunfo en la temporada 2022/23. Su presión alta y las transiciones rápidas pondrán a prueba la defensa culé.

22/03/26: FC Barcelona vs Rayo Vallecano - LaLiga - (USA 08:00, MX 07:00, ESP 14:00)

Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Atlético de Madrid vs Barcelona, jornada 30 de LaLiga

Visitar el Wanda Metropolitano es siempre un reto. En los últimos cinco encuentros de LaLiga, el Barça sumó dos victorias, dos derrotas y un empate frente al Atlético. La combinación de Champions y Liga exigirá la profundidad del plantel, y un buen resultado en Madrid podría ser clave para mantener opciones al título.

05/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - (Por definirse)

Barcelona vs Espanyol, jornada 31 de LaLiga

El derbi barcelonés siempre aumenta la intensidad del calendario. En el Camp Nou, el Barça ha ganado sus últimos cinco partidos contra el Espanyol, con un promedio de 2,6 goles por encuentro. Mantener la racha será fundamental para sumar confianza y no perder ritmo liguero.

12/04/26: Barcelona vs Espanyol - LaLiga - (Por definirse)

Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 32 de LaLiga

El tramo cerrará con la visita del Celta de Vigo, rival históricamente dominado en casa por los culés, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. La efectividad ofensiva y la solidez defensiva serán claves para cerrar la seguidilla de partidos de manera positiva y preparar la recta final de la temporada.

22/04/26: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona