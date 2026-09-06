El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami tras empatar 2-2 con Atlanta United

Tras la vapuleada 7-1 al CF Montréal la jornada pasada, el Inter Miami no pudo hilar un triunfo más, ya que terminó igualando 2-2 con el Atlanta United, en lo que fue el reencuentro de los futbolistas floridanos con el técnico argentino Gerardo Martino, que hasta hace un tiempo fue su estratega.



El encargado de abrir las acciones fue el brasileño Carlos Casemiro tras un sólido cabezazo en un tiro de esquina, el cual cobró el capitán argentino Lionel Messi. Posteriormente, el paraguayo Miguel Almirón aprovechó un rebote para empatar. Antes de acabar la primera parte, el uruguayo Luis Suárez hizo de las suyas para recuperar la ventaja. Parecía que los Herons se llevarían el triunfo luego que Almirón fallara un penal frente al canadiense Dayne St Clair, sin embargo, hubo una pena máxima más a favor de Las Seis Cuerdas, la cual aprovechó el suizo Breel Embolo para lograr un debut de ensueño en la MLS y cerrar el 2-2 en el Nu Stadium.



Las Garzas se mantienen como sublíderes de la Conferencia Este con 43 unidades, siendo superadas por el Nashville SC con 53 puntos.



Aquí está el calendario de los siguientes encuentros del Inter Miami:

ASISTENCIA DE MESSI EN EL EMPATE DE INTER MIAMI 🦩



Las Garzas igualaron 2 a 2 con Atlanta United. Los goles fueron de Casemiro y Luis Suárez a los 32' y 45'+1. Miguel Almirón descontó en el primer tiempo para la visita y falló un penal a los 73'. Finalmente, Embolo puso cifras… pic.twitter.com/4b9mtYUpuf — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2026

Chicago Fire vs Inter Miami

Miércoles, 9 de septiembre

Soldier Field

Jornada 24, MLS

Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)

Maren Haile-Selassie | Mark Blinch/GettyImages

Messi compartirá cancha con el delantero polaco Robert Lewandowski, quien logró marcar en el empate 4-4 de su equipo ante el Toronto FC en suelo canadiense, sumado a un doblete del suizo Maren Haile-Selassie. A diferencia de sus rivales pasados, esta vez los visitantes chocarán contra un rival que sí está peleando en lo alto de la clasificación, ya que los de Illinois son terceros de la Conferencia Este con 38 unidades, acumulando once ganados, cuatro descalabros y seis tropiezos. Su último encontronazo acabó 3-2 a favor de los de Florida.

Inter Miami vs Nashville SC

Sábado, 12 de septiembre

Nu Stadium

Jornada 25, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Hany Mukhtar | Ira L. Black/GettyImages

Las Seis Cuerdas son los líderes de la competencia con 53 unidades, así que no será un encuentro sencillo. El conjunto amarillo acaba de igualar sin goles con el New York City FC, cortando una racha de cuatro ganados al hilo. Hace un año, al cuadro de Florida le tocó pisar el GEODIS Park, llevándose una goleada 4-1. Antes de eso, en el Chase Stadium dividieron dividendos al acabar 1-1. Su historial de choques nos deja nueve éxitos para los emplumados, por siete empates y siete

celebraciones de los de Tennessee.

Inter Miami vs Cruz Azul

Miércoles, 16 de septiembre

Nu Stadium

Campeones Cup 2026

Horario: 13 h (EEUU ET), 14 h (México)

Willer Ditta | Leopoldo Smith/GettyImages

Los Herons enfrentan al campeón de la Liga MX, que se adjudicó el Campeón de Campeones, teniendo como ventaja que disputarán el duelo en su territorio. Hay un antecedente entre estos dos acaecido en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2023, cuando los estadounidenses vencieron 2-1 a través del finlandés Robert Taylor y La Pulga. La Máquina Celeste marcha décimo en su respectiva competencia con nueve puntos luego de tres triunfos y tres descalabros.

Inter Miami vs San Diego FC

Domingo, 20 de septiembre

Nu Stadium

Jornada 26, MLS

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

San Diego FC | Orlando Ramirez/GettyImages

Será la primera vez que estos dos clubes choquen en la MLS, debido a que la franquicia californiana es una de las más jóvenes de la liga. Los del técnico Mikey Varas se enfrentarán a una verdadera prueba, sobre todo porque tendrán que hacer parada en Florida. San Diego acaba de perder contra Orlando City por la mínima en el Inter.co Stadium. Hasta el momento, los de la Conferencia Oeste han conseguido ocho triunfos, seis empates y nueve derrotas.

Columbus Crew vs Inter Miami

Domingo, 27 de septiembre

ScottsMiracle-Gro Field

Jornada 27, MLS

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Brais Méndez | Tanner Pearson/GettyImages

Para la presente jornada, The Crew goleó 3-0 al Colorado Rapids de la mano del uruguayo Santiago Rodríguez, el chileno Gonzalo Tapia y Taha Habroune. La escuadra amarilla deambula en el penúltimo sitio de la Conferencia Este con 21 puntos, sumando 14 tropiezos. Los dos chocaron el pasado 1 de agosto dividiendo puntos al culminar 2-2, siendo Luis Suárez y el griego Noah Allen los autores de los goles.