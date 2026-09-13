El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami tras empatar 2-2 con Nashville SC

El Inter Miami dividió unidades al empatar 2-2 con el Nashville SC en el Nu Stadium, sumando ya tres encuentros sin poder sumar de a tres puntos. No obstante, el equipo de Florida sigue como sublíder de la Conferencia Este con 45 puntos, superado solamente por su rival de esta noche, que tiene 54 unidades.



Los visitantes pegaron primero a través del inglés Sam Surridge, no obstante, un autogol de Reed Baker- Whiting regresó al camino a los locales. Para el complemento, el capitán argentino Lionel Messi dijo presente para colocar el 2-1. Cuando parecía que los Herons vencían, en el tiempo añadido Surridge colocó el 2-2 final.



Aquí está el calendario de los próximos partidos del Inter Miami:

Full time in Miami. pic.twitter.com/BDa2dEMiae — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 13, 2026

Inter Miami vs Cruz Azul

Miércoles, 16 de septiembre

Nu Stadium

Campeones Cup 2026

Horario: 13 h (EEUU ET), 14 h (México)

Erik Lira | Hector Vivas/GettyImages

Los Herons enfrentan al campeón de la Liga MX, que se adjudicó el Campeón de Campeones, teniendo como ventaja que disputarán el duelo en su territorio. Hay un antecedente entre estos dos acaecido en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2023, cuando los estadounidenses vencieron 2-1 a través del finlandés Robert Taylor y La Pulga.

Inter Miami vs San Diego FC

Domingo, 20 de septiembre

Nu Stadium

Jornada 26, MLS

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Jeppe Tverskov | Orlando Ramirez/GettyImages

Será la primera vez que estos dos clubes choquen en la MLS, debido a que la franquicia californiana es una de las más jóvenes de la liga. Los del técnico Mikey Varas se enfrentarán a una verdadera prueba, sobre todo porque tendrán que hacer parada en Florida.

Columbus Crew vs Inter Miami

Domingo, 27 de septiembre

ScottsMiracle-Gro Field

Jornada 27, MLS

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Columbus Crew | Chris Carter/GettyImages

Los dos chocaron el pasado 1 de agosto dividiendo puntos al culminar 2-2, siendo Luis Suárez y el griego Noah Allen los autores de los goles. De hecho, The Crew acaba de perder frente al New York Red Bulls por la mínima en el estadio de Ohio.

Inter Miami vs DC United

Sábado, 10 de octubre

Nu Stadium

Jornada 28, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Jackson Hopkins | Hannah Foslien/GettyImages

Los Hombres de Negro acaban de igualar sin goles contra el Atlanta United en el Audi Field, quedando por ahora fuera de los Playoffs por ser onceavos de la Conferencia Este. Su último choque acabó con el triunfo de los rosas por 1-2 gracias al argentino Rodrigo De Paul y Messi.

Inter Miami vs New York City FC

Miércoles, 14 de octubre

Nu Stadium

Jornada 29, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Luighi Hanri Sousa | Jordan Bank/GettyImages

Los Pigeons marchan en la séptima posición de la Conferencia Este con 32 puntos. El equipo neoyorquino triunfó este fin de semana al doblegar 0-2 al Real Salt Lake. El último duelo dejó un registro 2-3 a favor de los floridanos, quienes marcaron por vía del argentino Gonzalo Luján, el brasileño Micael Santos y Messi.