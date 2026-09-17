El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami tras ganarle al Cruz Azul el Campeones CUP
El miércoles 16 de septiembre, en el Nu Stadium, el Inter Miami se enfrentó a la Máquina Celeste de la Cruz Azul por el Campeones CUP, y el título se lo quedaron los de la MLS. Lionel Messi marcó y asistió, consiguiendo así 100 anotaciones con la camiseta del Inter Miami y obteniendo su título número 49.
El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami tras ganarle al Cruz Azul el Campeones CUP
Inter Miami vs San Diego FC
Domingo, 20 de septiembre
Nu Stadium
Jornada 26, MLS
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
Será la primera vez que estos dos clubes choquen en la MLS, debido a que la franquicia californiana es una de las más jóvenes de la liga. Los del técnico Mikey Varas se enfrentarán a una verdadera prueba, sobre todo porque tendrán que hacer parada en Florida.
Columbus Crew vs Inter Miami
Domingo, 27 de septiembre
ScottsMiracle-Gro Field
Jornada 27, MLS
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
Los dos chocaron el pasado 1 de agosto dividiendo puntos al culminar 2-2, siendo Luis Suárez y el griego Noah Allen los autores de los goles. De hecho, The Crew acaba de perder frente al New York Red Bulls por la mínima en el estadio de Ohio.
Inter Miami vs DC United
Sábado, 10 de octubre
Nu Stadium
Jornada 28, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
Los Hombres de Negro acaban de igualar sin goles contra el Atlanta United en el Audi Field, quedando por ahora fuera de los Playoffs por ser onceavos de la Conferencia Este. Su último choque acabó con el triunfo de los rosas por 1-2 gracias al argentino Rodrigo De Paul y Messi.
Inter Miami vs New York City FC
Miércoles, 14 de octubre
Nu Stadium
Jornada 29, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
Los Pigeons marchan en la séptima posición de la Conferencia Este con 32 puntos. El equipo neoyorquino triunfó este fin de semana al doblegar 0-2 al Real Salt Lake. El último duelo dejó un registro 2-3 a favor de los floridanos, quienes marcaron por vía del argentino Gonzalo Luján, el brasileño Micael Santos y Messi.
Atlanta United vs Inter Miami
Sábado, 17 de octubre
Mercedes Benz Stadium
Jornada 30, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, el encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles entre el Inter Miami y el Atlanta United.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.