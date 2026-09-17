El miércoles 16 de septiembre, en el Nu Stadium, el Inter Miami se enfrentó a la Máquina Celeste de la Cruz Azul por el Campeones CUP, y el título se lo quedaron los de la MLS. Lionel Messi marcó y asistió, consiguiendo así 100 anotaciones con la camiseta del Inter Miami y obteniendo su título número 49.

El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami tras ganarle al Cruz Azul el Campeones CUP

Inter Miami vs San Diego FC

Domingo, 20 de septiembre

Nu Stadium

Jornada 26, MLS

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Jeppe Tverskov | Orlando Ramirez/GettyImages

Será la primera vez que estos dos clubes choquen en la MLS, debido a que la franquicia californiana es una de las más jóvenes de la liga. Los del técnico Mikey Varas se enfrentarán a una verdadera prueba, sobre todo porque tendrán que hacer parada en Florida.

Columbus Crew vs Inter Miami

Domingo, 27 de septiembre

ScottsMiracle-Gro Field

Jornada 27, MLS

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Columbus Crew | Chris Carter/GettyImages

Los dos chocaron el pasado 1 de agosto dividiendo puntos al culminar 2-2, siendo Luis Suárez y el griego Noah Allen los autores de los goles. De hecho, The Crew acaba de perder frente al New York Red Bulls por la mínima en el estadio de Ohio.

Inter Miami vs DC United

Sábado, 10 de octubre

Nu Stadium

Jornada 28, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Jackson Hopkins | Hannah Foslien/GettyImages

Los Hombres de Negro acaban de igualar sin goles contra el Atlanta United en el Audi Field, quedando por ahora fuera de los Playoffs por ser onceavos de la Conferencia Este. Su último choque acabó con el triunfo de los rosas por 1-2 gracias al argentino Rodrigo De Paul y Messi.

Inter Miami vs New York City FC

Miércoles, 14 de octubre

Nu Stadium

Jornada 29, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Luighi Hanri Sousa | Jordan Bank/GettyImages

Los Pigeons marchan en la séptima posición de la Conferencia Este con 32 puntos. El equipo neoyorquino triunfó este fin de semana al doblegar 0-2 al Real Salt Lake. El último duelo dejó un registro 2-3 a favor de los floridanos, quienes marcaron por vía del argentino Gonzalo Luján, el brasileño Micael Santos y Messi.

Atlanta United vs Inter Miami

Sábado, 17 de octubre

Mercedes Benz Stadium

Jornada 30, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

SOCCER: SEP 09 MLS Atlanta United vs Orlando City | Icon Sportswire/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, el encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles entre el Inter Miami y el Atlanta United.

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