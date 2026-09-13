El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras caer 1-0 ante el City

El Manchester United no termina de asentarse en la Premier League, donde todavía tiene la deuda de encadenar dos victorias consecutivas. Los Red Devils cayeron por la mínima diferencia ante el Manchester City en la jornada 4 de la liga inglesa. Con este resultado, el equipo de Michael Carrick se ubica en el puesto 13 de la tabla general.

El debut en la Champions League contra el Sabah fue todo lo que Michael Carrick esperaba y planeaba, con una goleada Red Devil por 4-0. Ahora, el calendario sigue su rumbo con el primer compromiso en la Carabao Cup y más partidos en la Premier, además del descanso por la fecha FIFA. El United tendrá que estar preparado para lo que viene.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United.

Manchester United vs Brighton, tercera ronda de la Carabao Cup

Charalampos Kostoulas, Brighton | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El United empieza su participación en la Carabao Cup desde la tercera ronda debido a que es cabeza de serie. El primer partido va a ser contra el Brighton y se disputará en Old Trafford.

16/9/2026: Manchester United vs Brighton - Carabao Cup - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Fulham vs Manchester United, jornada 5 de la Premier League

Gonzalo Garcia, Fulham | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Después del compromiso por la copa, los Red Devils vuelven a la Premier con una visita a Londres. El equipo se medirá con el Fulham de Álvaro Arbeloa por la quinta jornada del campeonato.

20/9/2026: Fulham vs Manchester United - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

Manchester United vs Tottenham, jornada 6 de la Premier League

Pedro Porro, Tottenham | NurPhoto/GettyImages

El calendario llevará a los de Carrick nuevamente a Old Trafford. Después del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, recibirán al Tottenham el 10 de octubre, pocos días antes de disputar la segunda jornada de la fase de liga de la Champions.

10/10/2026: Manchester United vs Tottenham - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la Champions League

Julian Alvarez, Atletico de Madrid | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Vuelve la Champions y el desafío del United será en España. Luego de la victoria 4-0 contra el Sabah, llega un rival competitivo como el Atlético de Madrid, que los recibirá en el Metropolitano.

13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Leeds vs Manchester United, jornada 7 de la Premier League

Lukas Nmecha, Leeds | Adam Davy - PA Images/GettyImages

En la fecha 7 de la Premier, los Red Devils viajarán a Leeds para enfrentar al equipo con ese nombre. Los dirigidos por Carrick intentarán sumar de a tres para acomodarse en la tabla.

18/10/2026: Leeds vs Manchester United - Premier League - USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Brighton 16/9/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Carabao Cup TBD Fulham 20/9/2026 USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Tottenham 10/10/2026 USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Atlético de Madrid 13/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Leeds 18/10/2026 USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+