El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras empatar 1-1 contra el Fulham
El Manchester United no puede levantar cabeza. Tras caer en el clásico contra el Manchester City y quedar eliminado contra el Brighton de la Carabao Cup, ahora sumó un empate contra el Fulham por la Premier League. De esta manera, el equipo dirigido por Michael Carrick se ubica en el puesto 12 de la liga.
De cara al parón internacional por la fecha FIFA, los futbolistas convocados por sus selecciones deberán viajar a sus respectivos países para cumplir con las obligaciones nacionales, mientras que el resto deberá enfocarse y trabajar de cara a lo que viene.
A continuación, los próximos partidos de los Red Devils.
Manchester United vs Tottenham, jornada 6 de la Premier League
Old Trafford va a ser la sede del primer partido luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre. El Tottenham, que todavía no ganó un partido en la Premier, será el primer rival del regreso a las canchas.
- 10/10/2026: Manchester United vs Tottenham - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30
Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la Champions League
Vuelve la Champions y esta vez tendrá que viajar a España. Después del 4-0 contra el Sabah, los Red Devils visitarán al Atlético de Madrid en el Metropolitano por la segunda jornada de la fase de liga.
- 13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Leeds vs Manchester United, jornada 7 de la Premier League
Por la séptima jornada de la Premier, los de Carrick viajarán a Leeds en busca de tres puntos que le permitan avanzar posiciones en la tabla.
- 18/10/2026: Leeds vs Manchester United - Premier League - USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00
Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League
Los ingleses van a tener que viajar a Italia para disputar su tercer partido de la fase de liga de la Champions. Otra cita fuera de casa, esta vez ante el Como.
- 21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45
Manchester United vs Bournemouth, jornada 8 de la Premier League
El Bournemouth llegará a Old Trafford por la octava jornada de la liga inglesa y la vuelta a la localía luego de tres partidos afuera de casa.
- 25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Tottenham
10/10/2026
USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Atlético de Madrid
13/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
Por definirse
Leeds
18/10/2026
USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Como
21/10/2026
USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45
Champions League
Por definirse
Bournemouth
25/10/2026
USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.