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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras empatar 1-1 contra el Fulham

Los Red Devils han tenido un arranque decepcionante en la Premier League
Sofia Lucena|
Bruno Fernandes, Manchester United
Bruno Fernandes, Manchester United | Justin Setterfield/GettyImages

El Manchester United no puede levantar cabeza. Tras caer en el clásico contra el Manchester City y quedar eliminado contra el Brighton de la Carabao Cup, ahora sumó un empate contra el Fulham por la Premier League. De esta manera, el equipo dirigido por Michael Carrick se ubica en el puesto 12 de la liga.

De cara al parón internacional por la fecha FIFA, los futbolistas convocados por sus selecciones deberán viajar a sus respectivos países para cumplir con las obligaciones nacionales, mientras que el resto deberá enfocarse y trabajar de cara a lo que viene.

A continuación, los próximos partidos de los Red Devils.

Manchester United vs Tottenham, jornada 6 de la Premier League

Micky van de Ven, Tottenham
Micky van de Ven, Tottenham | NurPhoto/GettyImages

Old Trafford va a ser la sede del primer partido luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre. El Tottenham, que todavía no ganó un partido en la Premier, será el primer rival del regreso a las canchas.

  • 10/10/2026: Manchester United vs Tottenham - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la Champions League

Alejandro Grimaldo, Atletico De Madrid
Alejandro Grimaldo, Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Vuelve la Champions y esta vez tendrá que viajar a España. Después del 4-0 contra el Sabah, los Red Devils visitarán al Atlético de Madrid en el Metropolitano por la segunda jornada de la fase de liga.

  • 13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Leeds vs Manchester United, jornada 7 de la Premier League

Noah Okafor, Leeds
Noah Okafor, Leeds | David Horton - CameraSport/GettyImages

Por la séptima jornada de la Premier, los de Carrick viajarán a Leeds en busca de tres puntos que le permitan avanzar posiciones en la tabla.

  • 18/10/2026: Leeds vs Manchester United - Premier League - USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00

Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League

Nico Paz, Como
Nico Paz, Como | Marco Luzzani/GettyImages

Los ingleses van a tener que viajar a Italia para disputar su tercer partido de la fase de liga de la Champions. Otra cita fuera de casa, esta vez ante el Como.

  • 21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45

Manchester United vs Bournemouth, jornada 8 de la Premier League

James Hill, Bournemouth
James Hill, Bournemouth | ANDER GILLENEA/GettyImages

El Bournemouth llegará a Old Trafford por la octava jornada de la liga inglesa y la vuelta a la localía luego de tres partidos afuera de casa.

  • 25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Tottenham

10/10/2026

USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Atlético de Madrid

13/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Champions League

Por definirse

Leeds

18/10/2026

USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Como

21/10/2026

USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45

Champions League

Por definirse

Bournemouth

25/10/2026

USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

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