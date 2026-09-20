El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras empatar 1-1 contra el Fulham

El Manchester United no puede levantar cabeza. Tras caer en el clásico contra el Manchester City y quedar eliminado contra el Brighton de la Carabao Cup, ahora sumó un empate contra el Fulham por la Premier League. De esta manera, el equipo dirigido por Michael Carrick se ubica en el puesto 12 de la liga.

De cara al parón internacional por la fecha FIFA, los futbolistas convocados por sus selecciones deberán viajar a sus respectivos países para cumplir con las obligaciones nacionales, mientras que el resto deberá enfocarse y trabajar de cara a lo que viene.

A continuación, los próximos partidos de los Red Devils.

Manchester United vs Tottenham, jornada 6 de la Premier League

Micky van de Ven, Tottenham | NurPhoto/GettyImages

Old Trafford va a ser la sede del primer partido luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre. El Tottenham, que todavía no ganó un partido en la Premier, será el primer rival del regreso a las canchas.

10/10/2026: Manchester United vs Tottenham - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la Champions League

Alejandro Grimaldo, Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Vuelve la Champions y esta vez tendrá que viajar a España. Después del 4-0 contra el Sabah, los Red Devils visitarán al Atlético de Madrid en el Metropolitano por la segunda jornada de la fase de liga.

13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Leeds vs Manchester United, jornada 7 de la Premier League

Noah Okafor, Leeds | David Horton - CameraSport/GettyImages

Por la séptima jornada de la Premier, los de Carrick viajarán a Leeds en busca de tres puntos que le permitan avanzar posiciones en la tabla.

18/10/2026: Leeds vs Manchester United - Premier League - USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00

Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League

Nico Paz, Como | Marco Luzzani/GettyImages

Los ingleses van a tener que viajar a Italia para disputar su tercer partido de la fase de liga de la Champions. Otra cita fuera de casa, esta vez ante el Como.

21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45

Manchester United vs Bournemouth, jornada 8 de la Premier League

James Hill, Bournemouth | ANDER GILLENEA/GettyImages

El Bournemouth llegará a Old Trafford por la octava jornada de la liga inglesa y la vuelta a la localía luego de tres partidos afuera de casa.

25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Tottenham 10/10/2026 USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Atlético de Madrid 13/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League Por definirse Leeds 18/10/2026 USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Como 21/10/2026 USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45 Champions League Por definirse Bournemouth 25/10/2026 USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+