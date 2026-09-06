El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras empatar 2-2 con el Everton

El Manchester United empató con el Everton por marcador de 2-2 en la jornada 3 de la Premier League. Los Red Devils ganaban 2-1 al minuto 88 con goles de Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, sin embargo, Ainsley Maitland-Niles apareció al 90+6 para poner el empate definitivo.

A continuación el calendario de los próximos cinco partidos del United.

Manchester United vs Sabah, fecha 1 de la Champions League

Erivaldo Almeida, Sabah | Aziz Karimov/GettyImages

El momento que todos los hinchas del United, y los jugadores por supuesto, estaban esperando y es el regreso a la Champions League. El debut será en casa, contra el Sabah de Azerbaiyan que juega la competición por primera vez en su historia desde su fundación en 2017.

10/9/2026: Manchester United vs Sabah - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

Erling Haaland, Manchester City | Mike Hewitt/GettyImages

¡Momento de clásico en Old Trafford! El primer clásico de la temporada tendrá al United de anfitrión de los Citizens y buscarán quedarse con el resultado luego del último cruce en enero, que terminó con una victoria red devil, también de locales.

13/9/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

Manchester United vs Brighton, tercera ronda de la Carabao Cup

Malick Yalcouye, Brighton | Mike Hewitt/GettyImages

El United es uno de los cabezas de serie de la Carabao Cup y por eso se incorpora a la competencia a partir de la tercera ronda. Su debut será contra el Brighton.

16/9/2026: Manchester United vs Brighton - EFL Cup - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Fulham vs Manchester United, jornada 5 de la Premier League

Fulham FC v Chelsea FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

La fecha 5 de la Premier marca el regreso de los partido de visitantes para los Red Devils, que viajarán a Londres para enfrentar al Fulham de Álvaro Arbeloa.

20/9/2026: Fulham vs Manchester United - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

Manchester United vs Tottenham, jornada 6 de la Premier League

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Manchester United volverá a la actividad el 10 de octubre frente al Tottenham en Old Trafford, en la previa de la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

10/10/2026: Manchester United vs Tottenham - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Sabah 10/9/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Manchester City 13/9/2026 USA: 11:30, MEX: 9:30

ESP: 17:30 Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Brighton 16/9/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 EFL Cup USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Fulham 20/9/2026 USA: 11:30

MEX: 9:30

ESP: 17:30 Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Tottenham 10/10/2026 USA: 11:30

MEX: 9:30

ESP: 17:30 Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN