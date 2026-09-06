El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras empatar 2-2 con el Everton
El Manchester United empató con el Everton por marcador de 2-2 en la jornada 3 de la Premier League. Los Red Devils ganaban 2-1 al minuto 88 con goles de Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, sin embargo, Ainsley Maitland-Niles apareció al 90+6 para poner el empate definitivo.
A continuación el calendario de los próximos cinco partidos del United.
Manchester United vs Sabah, fecha 1 de la Champions League
El momento que todos los hinchas del United, y los jugadores por supuesto, estaban esperando y es el regreso a la Champions League. El debut será en casa, contra el Sabah de Azerbaiyan que juega la competición por primera vez en su historia desde su fundación en 2017.
- 10/9/2026: Manchester United vs Sabah - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League
¡Momento de clásico en Old Trafford! El primer clásico de la temporada tendrá al United de anfitrión de los Citizens y buscarán quedarse con el resultado luego del último cruce en enero, que terminó con una victoria red devil, también de locales.
- 13/9/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30
Manchester United vs Brighton, tercera ronda de la Carabao Cup
El United es uno de los cabezas de serie de la Carabao Cup y por eso se incorpora a la competencia a partir de la tercera ronda. Su debut será contra el Brighton.
- 16/9/2026: Manchester United vs Brighton - EFL Cup - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Fulham vs Manchester United, jornada 5 de la Premier League
La fecha 5 de la Premier marca el regreso de los partido de visitantes para los Red Devils, que viajarán a Londres para enfrentar al Fulham de Álvaro Arbeloa.
- 20/9/2026: Fulham vs Manchester United - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30
Manchester United vs Tottenham, jornada 6 de la Premier League
Luego del parón internacional de fines de septiembre y principios de octubre, el Manchester United volverá a la actividad el 10 de octubre frente al Tottenham en Old Trafford, en la previa de la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.
- 10/10/2026: Manchester United vs Tottenham - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Sabah
10/9/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Telemundo
Manchester City
13/9/2026
USA: 11:30, MEX: 9:30
Premier League
USA: Telemundo
Brighton
16/9/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
EFL Cup
USA: Telemundo
Fulham
20/9/2026
USA: 11:30
Premier League
USA: Telemundo
Tottenham
10/10/2026
USA: 11:30
Premier League
USA: Telemundo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo