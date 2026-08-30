El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras ganar 5-2 contra el Ipswich

El Manchester United va a necesitar un poco más que buena suerte para poder mostrar mejor fútbol que el desplegado desde el debut en la Premier League 2026/27. La derrota 2-0 contra el Hull City en la fecha 1 fue un baldazo de agua fría. Después el partido contra el Ipswich, si bien terminó en victoria por marcador de 5-2, tuvo un primer tiempo que dejó mucho que desear e incluso una polémica arbitral con el gol convalidado a Harry Maguire luego de un toque con la mano previo.

Más allá de un comienzo de menos a más en la liga inflesa, los Red Devils saben más que nadie todo lo que viene en los próximos meses. Con Michael Carrick, que asumió definitivamente el cargo de director tecnico luego de su interinato, comenzarán su recorrido en la Champions League luego de dos años sin ser parte y, en medio, el clásico contra el Manchester City en Old Trafford.

A continuación el calendario de los próximos cinco partidos del United.

Everton vs Manchester United, jornada 3 de la Premier League

Jordan Pickford, Everton | David Horton - CameraSport/GettyImages

El próximo partido, por la fecha 3 de la Premier, los Red Devils serán visitantes, en Liverpool, contra el Everton que viene de empatar 1-1 contra el Bournemouth en el Vitality Stadium.

6/9/2026: Everton vs Manchester United - Premier League - USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00

Manchester United vs Sabah, fecha 1 de la Champions League

Erivaldo Almeida, Sabah | Aziz Karimov/GettyImages

El momento que todos los hinchas del United, y los jugadores por supuesto, estaban esperando y es el regreso a la Champions League. El debut será en casa, contra el Sabah de Azerbaiyan que juega la competición por primera vez en su historia desde su fundación en 2017.

10/9/2026: Manchester United vs Sabah - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

Erling Haaland, Manchester City | Mike Hewitt/GettyImages

¡Momento de clásico en Old Trafford! El primer clásico de la temporada tendrá al United de anfitrión de los Citizens y buscarán quedarse con el resultado luego del último cruce en enero, que terminó con una victoria red devil, también de locales.

13/9/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

Manchester United vs Brighton, tercera ronda de la Carabao Cup

Malick Yalcouye, Brighton | Mike Hewitt/GettyImages

El United es uno de los cabezas de serie de la Carabao Cup y por eso se incorpora a la competencia a partir de la tercera ronda. Su debut será contra el Brighton.

16/9/2026: Manchester United vs Brighton - Carabao Cup - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Fulham vs Manchester United, jornada 5 de la Premier League

Gonzalo Garcia, Fulham | NurPhoto/GettyImages

La fecha 5 de la Premier marca el regreso de los partido de visitantes para los Red Devils, que viajarán a Londres para enfrentar al Fulham de Álvaro Arbeloa.

20/9/2026: Fulham vs Manchester United - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Everton 6/9/2026 USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Sabah 10/9/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League Por definirse Manchester City 13/9/2026 USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Brighton 16/9/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Carabao Cup Por definirse Fulham 20/9/2026 USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+