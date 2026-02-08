El Real Madrid derrotó al Valencia en Mestalla por marcador de 2-0 con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé. Con este resultado, los merengues se mantuvieron en el segundo lugar de la tabla, a un punto del Barcelona.

El gran plato fuerte de lo que se viene es la serie de UEFA Champions League contra el Benfica, aunque tampoco pueden quitar sus ojos de LaLiga.

A continuación, los próximos partidos del combinado de la capital española:

Real Madrid vs Real Sociedad, jornada 24 de La Liga

El 15 de febrero, el equipo de Arbeloa recibirá a un entonado equipo como el de la Real, consiguiendo grandes resultados en el último tiempo. El Bernabeu volverá a ser intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto en la búsqueda del liderato.

15/02/26: Real Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Benfica vs Real Madrid, playoff de ida de la UEFA Champions League

El sorteo del playoff de la UEFA Champions League arrojó el partido más morboso posible: tras lo sucedido en la última jornada de la etapa de liguilla, el Real Madrid y el Benfica volverán a verse las caras en un duelo a eliminación directa.

17/02/26: Benfica vs Real Madrid - UEFA Champions League - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

Osasuna vs Real Madrid, jornada 25 de LaLiga

El Real Madrid empezará a despedir el segundo mes del año en El Sadar visitando al Osasuna por LaLiga, con la ilusión de seguir en carrera en la lucha por el campeonato del torneo español.

22/02/26: Osasuna vs Real Madrid - LaLiga - Horario a confirmar

Real Madrid vs Benfica, playoff de vuelta de la UEFA Champions League

El encuentro de vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, donde 90 minutos son muy largos. El Benfica buscará otra heroica, mientras que el Madrid intentará seguir su camino a la décimo sexta.

25/02/26: Real Madrid vs Benfica - UEFA Champions League - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

Real Madrid vs Getafe, jornada 26 de LaLiga

Hoy el conjunto más débil de Madrid pelea por el descenso y querrá dar el golpe en el Bernabeu para demostrar que está vivo y puede quedarse en LaLiga, mientras que el dueño de casa intentará seguir dando batalla para quedarse con el título.

2/3/26: Real Madrid vs Getafe - LaLiga - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

El calendario de los próximos encuentros del Real Madrid