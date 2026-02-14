El Real Madrid derrotó a la Real Sociedad por marcador de 4-1 con doblete de Vinicius Junior y goles de Gonzalo y Federico Valverde. Con este resultado, los merengues llegaron a 60 puntos y se colocaron como líderes provisionales de LaLiga.

El gran plato fuerte de lo que se viene es la serie de UEFA Champions League contra el Benfica, aunque tampoco pueden quitar sus ojos de LaLiga.

A continuación, los próximos partidos del combinado de la capital española:

Benfica vs Real Madrid, playoff de ida de la UEFA Champions League

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Sports Press Photo/GettyImages

El sorteo del playoff de la UEFA Champions League arrojó el partido más morboso posible: tras lo sucedido en la última jornada de la etapa de liguilla, el Real Madrid y el Benfica volverán a verse las caras en un duelo a eliminación directa.

17/02/26: Benfica vs Real Madrid - UEFA Champions League - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

Osasuna vs Real Madrid, jornada 25 de LaLiga

Rayo Vallecano V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Madrid empezará a despedir el segundo mes del año en El Sadar visitando al Osasuna por LaLiga, con la ilusión de seguir en carrera en la lucha por el campeonato del torneo español.

22/02/26: Osasuna vs Real Madrid - LaLiga - Horario a confirmar

Real Madrid vs Benfica, playoff de vuelta de la UEFA Champions League

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

El encuentro de vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, donde 90 minutos son muy largos. El Benfica buscará otra heroica, mientras que el Madrid intentará seguir su camino a la décimo sexta.

25/02/26: Real Madrid vs Benfica - UEFA Champions League - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

Real Madrid vs Getafe, jornada 26 de LaLiga

Girona v Getafe - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Hoy el conjunto más débil de Madrid pelea por el descenso y querrá dar el golpe en el Bernabeu para demostrar que está vivo y puede quedarse en LaLiga, mientras que el dueño de casa intentará seguir dando batalla para quedarse con el título.

2/3/26: Real Madrid vs Getafe - LaLiga - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

Celta de Vigo vs Real Madrid, jornada 27 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Valencia CF - La Liga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En la continuidad de marzo, el equipo de Arbeloa irá a Balaídos a enfrentarse con el Celta de Vigo. El equipo de Claudio Giráldez está a tiro de los puestos de copas europeas y una buena seguidilla en el tramo final de la temporada podría representarles un empujón en el sueño de volver a jugar certámenes continentales.

7/3/26: Celta de Vigo vs Real Madrid - LaLiga - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

