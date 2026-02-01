El Real Madrid afronta un mes lleno de incertidumbre en el que puede reengancharse a todas las competiciones o quedar eliminado en la carrera por La Liga y la Champions.

Hoy, en el encuentro en el Bernabéu contra el Rayo Vallecano, los merengues no pudieron derribar el muro que plantó el conjunto de Vallecas en la segunda mitad hasta el último minuto del choque desde los once metros.

A continuación, los próximos partidos del combinado de la capital española:

Valencia vs Real Madrid, jornada 23 de La Liga

El 8 de febrero, el equipo de Arbeloa afrontará una de las salidas más complejas del curso: la visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia. El estadio valencianista, siempre intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto, exigirá al Real Madrid máxima concentración para mantener el pulso en la lucha por los objetivos de la temporada.

08/02/26: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Real Madrid vs Real Sociedad, jornada 24 de La Liga

El 15 de febrero, el equipo de Arbeloa recibirá a un entonado equipo como el de la Real, consiguiendo grandes resultados en el último tiempo. El Bernabeu volverá a ser intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto en la búsqueda del liderato.

15/02/26: Real Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Benfica vs Real Madrid, playoff de ida de la UEFA Champions League

El sorteo del playoff de la UEFA Champions League arrojó el partido más morboso posible: tras lo sucedido en la última jornada de la etapa de liguilla, el Real Madrid y el Benfica volverán a verse las caras en un duelo a eliminación directa.

17/02/26: Benfica vs Real Madrid - UEFA Champions League - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

Osasuna vs Real Madrid, jornada 25 de LaLiga

El Real Madrid empezará a despedir el segundo mes del año en El Sadar visitando al Osasuna por LaLiga, con la ilusión de seguir en carrera en la lucha por el campeonato del torneo español.

22/02/26: Osasuna vs Real Madrid - LaLiga - Horario a confirmar

Real Madrid vs Benfica,

El encuentro de vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, donde 90 minutos son muy largos. El Benfica buscará otra heroica, mientras que el Madrid intentará seguir su camino a la décimo sexta.

25/02/26: Real Madrid vs Benfica - UEFA Champions League - ESP: 15:00; MEX: 14:00; USA: 21:00

Real Madrid vs Getafe, jornada 26 de LaLiga

Hoy el conjunto más debil de Madrid pelea por el descenso y querrá dar el golpe en el Bernabeu para demostrar que está vivo y puede quedarse en LaLiga

01/03/26: Real Madrid vs Getafe - LaLiga - Horario a confirmar

