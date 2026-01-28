El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona tras ganarle 4-1 al Copenhague

El FC Barcelona se enfrentó al Copenhague en la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas necesitaban ganar y meter el mayor número de goles para clasificar de manera directa a los octavos de final, lo lograron y con eso, ahora ven al frente para sus siguientes compromisos.

A continuación, los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.

Elche vs FC Barcelona, jornada 22 de LaLiga

Elche Cf V Sevilla Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En el cierre del primer mes del año, el FC Barcelona visitará el Martínez Valero para enfrentarse con el Elche por la jornada 22 de LaLiga, con la ilusión de dar otro paso rumbo al bicampeonato.

31/01/26: Elche vs FC Barcelona - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Albacete vs FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

El local irá nuevamente por la heroica. Tras eliminar al Real Madrid, jugará ante el FC Barcelona en búsqueda de las semifinales. Por su parte, los de Hansi Flick son favoritos y deberán pasar.

03/02/26: Albacete vs FC Barcelona - Copa del Rey - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga

RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga

Girona Fc V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.

15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga

Levante UD v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.

22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabag

FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLE | FRANCK FIFE/GettyImages

Los octavos de final de la Champions League se disputarán dentro del mes de marzo, también en series de ida (martes 10 y miércoles 11) y vuelta (martes 17 y miércoles 18). En esta fase ingresarán tanto los equipos que terminaron entre los ocho primeros de la fase de liga como los que superen los playoffs, dando inicio al tramo más tradicional y decisivo del torneo europeo.

El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV Elche 31 de enero ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00



LaLiga ESP: Movistar+

MEX: SkySports

USA: ESPN Deportes



Albacete 03 de febrero ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00



Copa del Rey ESP: La 1

MEX: A confirmar

USA: A confirmar Mallorca 07 de febrero ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15



LaLiga ESP: Movistar+

MEX: SkySports

USA: ESPN Deportes Girona 15 de febrero A confirmar LaLiga ESP: Movistar+

MEX: SkySports

USA: ESPN Deportes Levante 22 de febrero A confirmar LaLiga ESP: Movistar+

MEX: SkySports

USA: ESPN Deportes PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabag 10/11 de marzo A confirmar Champions League ESP: Movistar Liga de CampeonesMEX: Fox ONEUSA: Paramount+

