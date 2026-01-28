El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona tras ganarle 4-1 al Copenhague
El FC Barcelona se enfrentó al Copenhague en la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas necesitaban ganar y meter el mayor número de goles para clasificar de manera directa a los octavos de final, lo lograron y con eso, ahora ven al frente para sus siguientes compromisos.
A continuación, los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.
Elche vs FC Barcelona, jornada 22 de LaLiga
En el cierre del primer mes del año, el FC Barcelona visitará el Martínez Valero para enfrentarse con el Elche por la jornada 22 de LaLiga, con la ilusión de dar otro paso rumbo al bicampeonato.
- 31/01/26: Elche vs FC Barcelona - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00
Albacete vs FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey
El local irá nuevamente por la heroica. Tras eliminar al Real Madrid, jugará ante el FC Barcelona en búsqueda de las semifinales. Por su parte, los de Hansi Flick son favoritos y deberán pasar.
- 03/02/26: Albacete vs FC Barcelona - Copa del Rey - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00
FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga
El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
- 07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15
Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga
Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.
- 15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga
El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.
22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabag
Los octavos de final de la Champions League se disputarán dentro del mes de marzo, también en series de ida (martes 10 y miércoles 11) y vuelta (martes 17 y miércoles 18). En esta fase ingresarán tanto los equipos que terminaron entre los ocho primeros de la fase de liga como los que superen los playoffs, dando inicio al tramo más tradicional y decisivo del torneo europeo.
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Elche
31 de enero
ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00
LaLiga
ESP: Movistar+
Albacete
03 de febrero
ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00
Copa del Rey
ESP: La 1
Mallorca
07 de febrero
ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15
LaLiga
ESP: Movistar+
Girona
15 de febrero
A confirmar
LaLiga
ESP: Movistar+
Levante
22 de febrero
A confirmar
LaLiga
ESP: Movistar+
PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabag
10/11 de marzo
A confirmar
Champions League
ESP: Movistar Liga de CampeonesMEX: Fox ONEUSA: Paramount+
