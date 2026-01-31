El FC Barcelona venció al Elche por marcador de 3-1 en partido de la jornada 22 de LaLiga. Por parte de los blaugranas anotaron Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

A continuación, los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.

Albacete vs FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

El local irá nuevamente por la heroica. Tras eliminar al Real Madrid, jugará ante el FC Barcelona en búsqueda de las semifinales. Por su parte, los de Hansi Flick son favoritos y deberán pasar.

03/02/26: Albacete vs FC Barcelona - Copa del Rey - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga

RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga

Girona Fc V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.

15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga

Levante UD v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.

22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga

Villarreal CF v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | DeFodi Images/GettyImages

El elenco Culé abrirá el mes de marzo en el Camp Nou frente al Villarreal, una de las grandes sorpresas de la temporada, que tiene la ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League.

1/3/26: FC Barcelona vs Villarreal - LaLiga - A confirmar

El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona