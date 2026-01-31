El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona tras vencer 3-1 al Elche
El FC Barcelona venció al Elche por marcador de 3-1 en partido de la jornada 22 de LaLiga. Por parte de los blaugranas anotaron Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.
A continuación, los próximos partidos del equipo de Hansi Flick.
Albacete vs FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey
El local irá nuevamente por la heroica. Tras eliminar al Real Madrid, jugará ante el FC Barcelona en búsqueda de las semifinales. Por su parte, los de Hansi Flick son favoritos y deberán pasar.
- 03/02/26: Albacete vs FC Barcelona - Copa del Rey - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00
FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga
El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
- 07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15
Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga
Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.
- 15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga
El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.
- 22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs Villarreal, jornada 26 de LaLiga
El elenco Culé abrirá el mes de marzo en el Camp Nou frente al Villarreal, una de las grandes sorpresas de la temporada, que tiene la ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League.
- 1/3/26: FC Barcelona vs Villarreal - LaLiga - A confirmar
