El calendario de los próximos partidos de Cruz Azul tras vencer 2-0 a Rayados de Monterrey

El Club de Fútbol Cruz Azul recibió al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario en un duelo directo por los primeros cuatro sitios de la clasificación general, ya que ambos clubes quieren avanzar a la Liguilla de manera directa.

Cruz Azul tomó la ventaja al minuto 44 con un gol de Jesús Orozco, quien rompió el cero justo antes del descanso y encendió al Estadio Olímpico Universitario. En la recta final, Ángel Sepúlveda firmó el segundo tanto que aseguró el triunfo 2-0 para los celestes, desatando la euforia entre los seguidores de La Máquina. Con esta victoria, el conjunto capitalino llegó a 32 unidades y se colocó en el tercer lugar de la clasificación general, mientras Monterrey descendió al quinto puesto.

El panorama se tornó complicado para los Rayados tras la expulsión del español Óliver Torres, sancionado por una falta innecesaria previa al primer tanto. Su salida condicionó el funcionamiento del equipo visitante, que jugó con diez hombres durante gran parte del encuentro y perdió toda posibilidad de reacción. Además, el mediocampista no podrá participar en el próximo compromiso, el esperado Clásico Regio ante Tigres.

Esta fue la acción que provocó la tarjeta roja mostrada por el árbitro a Oliver Torres, dejando al Monterrey en desventaja numérica frente a Cruz Azul en la jornada 15 del Apertura 2025.

¡Roja para Óliver Torres! ¡Rayados se queda con 10 por esta entrada temeraria! ❌😱#MegaFutbol pic.twitter.com/aVoyzaHuz1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2025

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes compromisos del conjunto celeste en el campeonato mexicano de Primera División.

Puebla vs Cruz Azul - Liga MX

Puebla vs Cruz Azul | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 31 de octubre

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 23:05 horas (EE. UU,), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Pumas UNAM - Liga MX

Cruz Azul vs Pumas UNAM | Getty Images/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de noviembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Cuauhtémoc