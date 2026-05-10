El FC Barcelona se impuso por marcador de 2-0, con goles de Ferran Torres y Marcus Rashford, al Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga. Con este resultado, el cuadro de Hansi Flick llegó a 91 puntos se coronó bicampeón del futbol español.

Tras el Clásico en el Camp Nou, el Barcelona se prepara para afrontar los tres compromisos restantes de la temporada. Los dirigidos por Hans Flick jugarán dos encuentros en condición de visitante y uno en casa, donde se despedirán de su público hasta luego del Mundial.

El próximo objetivo de los culés es igualar el récord de 100 puntos en una temporada, el cual obtuvieron en la campaña 2012/2013 bajo las órdenes de Tito Vilanova.

Alavés vs FC Barcelona, jornada 36 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVES | JOSEP LAGO/GettyImages

El Barça tendrá una excursión a Vitoria para enfrentar a un equipo que se juega todo por seguir en la máxima categoría. Frente al Alavés acumula cinco triunfos consecutivos, con el 3-1 de noviembre como último antecedente. A dos fechas de finalizar el torneo, el equipo catalán buscará mantener esa superioridad y no tener ningún traspié.

La última vez que el conjunto de Hans Flick visitó el Estadio de Mendizorroza se llevó un triunfo por 3 a 0 con un triplete de Robert Lewandowski.

13/5/2026 : Alavés vs FC Barcelona - LaLiga - (15:30 USA, 10:30 MEX, 21:30 ESP)

FC Barcelona vs Real Betis, jornada 37 de LaLiga

Real Betis V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Frente al Betis, el Barça cerrará su temporada como local en la anteúltima jornada de LaLiga. El historial favorece claramente a los culés ante el rival sevillano, que no consigue llevarse tres puntos del Camp Nou desde diciembre de 2021.

El duelo de la primera ronda fue triunfo blaugrana por 5 a 3 con un hat-trick de Ferran Torres y otros dos tantos de Roony Bardghji y Lamine Yamal.

17/5/2026: FC Barcelona vs Real Betis - LaLiga - a confirmar

Valencia vs FC Barcelona, jornada 38 de LaLiga

Valencia CF v FC Barcelona - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona cerrará su temporada en Valencia, visitando al equipo Che en Mestalla a fines de mayo todavía con horario a confirmar. El Valencia puede llegar a este partido con chances de perder la categoría, aunque de momento está lejos y con varios clubes en el medio.

24/5/2026 : Valencia vs FC Barcelona - LaLiga - a confirmar