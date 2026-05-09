El calendario de los próximos partidos del Liverpool tras enfrentarse al Chelsea
El Liverpool y el Chelsea empataron a uno en un duelo en el que los red estuvieron bastante lejos de su mejor versión. El cierre de temporada exige seguir con el nivel mostrado durante gran parte del año y sumar en las jornadas finales para seguir batallando por el objetivo.
Aston Villa vs Liverpool, jornada 37 de la Premier League
Por posiciones en la tabla, el cruce con Aston Villa en la jornada 37 aparece como el más atractivo de la seguidilla. El 17 de mayo, los Reds viajarán a Birmingham para enfrentarse a su perseguidor y tratar de estirar la diferencia. Ambos llegan con aspiraciones similares y con la intención de seguir por el buen camino.
- 17/5/2026: Aston Villa vs Liverpool - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30
Liverpool vs Brentford, jornada 38 de la Premier League
La última fecha frente al Brentford en Anfield puede quedar en segundo plano en la definición del campeonato, con el Arsenal y el Manchester City disputando el título. Aun así, para el Liverpool será una buena oportunidad para cerrar la temporada con una victoria en casa, frente a su gente, luego de un año sin títulos aunque con una regularidad que lo dejó bien parado.
- 24/5/2026: Liverpool vs Brentford - Premier League - USA: 11:00, MEX: 9:00, ESP: 17:00
El calendario de los próximos encuentros del Liverpool
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Aston Villa
17/5/2026
USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30
Premier League
USA: Telemundo, NBCSN, Peacock, MEX: Max México, ESP: DAZN
Brentford
24/5/2026
USA: 11:00, MEX: 9:00, ESP: 17:00
Premier League
USA: Telemundo, NBCSN, Peacock, MEX: Max México, ESP: DAZN
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo