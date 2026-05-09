El calendario de los próximos partidos del Liverpool tras enfrentarse al Chelsea

El Liverpool y el Chelsea empataron a uno en un duelo en el que los red estuvieron bastante lejos de su mejor versión. El cierre de temporada exige seguir con el nivel mostrado durante gran parte del año y sumar en las jornadas finales para seguir batallando por el objetivo.

Aston Villa vs Liverpool, jornada 37 de la Premier League

Aston Villa FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Marc Atkins - AVFC/GettyImages

Por posiciones en la tabla, el cruce con Aston Villa en la jornada 37 aparece como el más atractivo de la seguidilla. El 17 de mayo, los Reds viajarán a Birmingham para enfrentarse a su perseguidor y tratar de estirar la diferencia. Ambos llegan con aspiraciones similares y con la intención de seguir por el buen camino.

17/5/2026: Aston Villa vs Liverpool - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30

Liverpool vs Brentford, jornada 38 de la Premier League

Liverpool v Chelsea - Premier League | Andrew Powell/GettyImages

La última fecha frente al Brentford en Anfield puede quedar en segundo plano en la definición del campeonato, con el Arsenal y el Manchester City disputando el título. Aun así, para el Liverpool será una buena oportunidad para cerrar la temporada con una victoria en casa, frente a su gente, luego de un año sin títulos aunque con una regularidad que lo dejó bien parado.

24/5/2026: Liverpool vs Brentford - Premier League - USA: 11:00, MEX: 9:00, ESP: 17:00

El calendario de los próximos encuentros del Liverpool

Rival Fecha Hora Competición TV Aston Villa 17/5/2026 USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30 Premier League USA: Telemundo, NBCSN, Peacock, MEX: Max México, ESP: DAZN Brentford 24/5/2026 USA: 11:00, MEX: 9:00, ESP: 17:00 Premier League USA: Telemundo, NBCSN, Peacock, MEX: Max México, ESP: DAZN