La derrota del Liverpool contra el Manchester United dolió puertas adentro, como cualquier golpe, aunque el equipo se mantiene en una posición cómoda en la tabla de la Premier. Los Reds cayeron por marcador de 3-2 ante los Red Devils en la jornada 35 del futbol inglés.

El equipo de Arne Slot ocupa el cuarto lugar, ya en zona de Champions, con la misma cantidad de puntos que el Aston Villa, que aparece quinto y tiene un partido pendiente. La distancia con el Bournemouth, sexto con 52 unidades, le da un margen importante para quedarse con su lugar en la máxima competición europea.

De todas formas, en lo que queda del calendario no pueden relajarse. El cierre de temporada exige seguir con el nivel mostrado durante gran parte del año y sumar en las tres jornadas finales para asegurar el objetivo.

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

Anfield, Liverpool | Andrew Powell/GettyImages

El próximo sábado invita a sentarse frente al televisor para ver un duelo entre dos gigantes del fútbol inglés y con uno que se juega mucho. El Liverpool recibirá al Chelsea (que está fuera de zona de torneos internacionales) en Anfield por la jornada 36 y buscará quedarse con los tres puntos para no perder terreno en la tabla y mantener su lugar en la zona de la Champions.

9/5/2026: Liverpool vs Chelsea - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30

Aston Villa vs Liverpool, jornada 37 de la Premier League

Villa Park, Aston Villa | Joe Giddens - PA Images/GettyImages

Por posiciones en la tabla, el cruce con Aston Villa en la jornada 37 aparece como el más atractivo de la seguidilla. El 17 de mayo, los Reds viajarán a Birmingham para enfrentarse a su perseguidor y tratar de estirar la diferencia. Ambos llegan con aspiraciones similares y con la intención de seguir por el buen camino.

17/5/2026: Aston Villa vs Liverpool - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30

Liverpool vs Brentford, jornada 38 de la Premier League

Anfield, Liverpool | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La última fecha frente al Brentford en Anfield puede quedar en segundo plano en la definición del campeonato, con el Arsenal y el Manchester City disputando el título. Aun así, para el Liverpool será una buena oportunidad para cerrar la temporada con una victoria en casa, frente a su gente, luego de un año sin títulos aunque con una regularidad que lo dejó bien parado.

24/5/2026: Liverpool vs Brentford - Premier League - USA: 11:00, MEX: 9:00, ESP: 17:00

El calendario de los próximos encuentros del Liverpool

Rival Fecha Hora Competición TV Chelsea 9/5/2026 USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30 Premier League USA: Telemundo, NBCSN, Peacock, MEX: Max México, ESP: DAZN Aston Villa 17/5/2026 USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30 Premier League USA: Telemundo, NBCSN, Peacock, MEX: Max México, ESP: DAZN Brentford 24/5/2026 USA: 11:00, MEX: 9:00, ESP: 17:00 Premier League USA: Telemundo, NBCSN, Peacock, MEX: Max México, ESP: DAZN