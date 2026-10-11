El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras empatar 1-1 contra el Atlas

La noche del sábado 10 de octubre, en la cancha del estadio Jalisco, las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Rojinegros del Atlas protagonizaron una edición más del clásico tapatío.

Con goles de Kevin Zenón al minuto 52 y de Ángel Sepúlveda al 86, luego de errar un penal que hubiera anticipado el empate para el Rebaño Sagrado, las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Atlas de Guadalajara empatan a un gol en la fecha número 11 por el torneo de Apertura 2026.

A continuación te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos del Rebaño Sagrado:

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)

Nahuel Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

La Fortaleza servirá de sede para recibir a los felinos, los cuales están lejos del nivel acostumbrado porque apenas ha logrado una victoria tras ocho jornadas, consiguiendo cuatro empates y tres derrotas. Apenas este fin de semana, los universitarios sacaron la igualada sin anotaciones contra Monterrey en el Clásico Regio, lo que dejó un grato sabor de boca en Víctor Manuel Vucetich. Los dos chocaron en los cuartos de final del Clausura 2026, con los tapatíos avanzando al dejar 3-3 el global y avanzar por su mejor posición en la tabla, gracias a un doblete del Negrito Sandoval.

Chivas vs Necaxa

Martes, 20 de octubre

Estadio Akron

Jornada 13, Liga MX

Horario: 20:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Juan Torres | Leopoldo Smith/GettyImages

Los Rayos están hechos un desastre, tanto que este mismo fin de semana decidieron darle las gracias al técnico uruguayo Martín Varini, luego de perder frente al Puebla en Aguascalientes por la mínima. El charrúa deja a los hidrocálidos en la treceava posición de la clasificación con solamente dos juegos ganados, por dos empates y cuatro tropiezos. El nuevo sucesor para dirigir es el peruano Juan Reynoso. Apenas el semestre pasado, los dos igualaron sin tantos en el Estadio Victoria.

Monterrey vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.

Chivas vs Atlante

Sábado, 31 de octubre

Estadio Akron

Jornada 15, Liga MX

Horario: 22:07 h (EEUU ET), 20:07 h (México)

FBL-MEX-ATLANTE-PACHUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

El encuentro entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Potros de Hierro del Atlante contará con un aliciente que le inyectará morbo e interés a este compromiso: Miguel Herrera. Y es que el estratega de los azulgranas tiene un pasado muy marcado con el América, por lo que espera trace un cotejo que raye en lo perfecto.

León vs Chivas

Domingo 8 de noviembre

Estadio León

Jornada 15, Liga MX

Horario: 23:00 h (EEUU ET), 21:00 h (México)

Puebla v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada en favor del Rebaño Sagrado, por un contundente marcador de 5-0.

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