El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras remontar 1-2 al Atlas en el Clásico Tapatío
Guadalajara se pintó de rojiblanco porque Chivas se llevó el Clásico Tapatío frente al Atlas viniendo de atrás para dejar el marcador 1-2 gracias a los tantos de Armando González y Ángel Sepúlveda, pese a que Paulo Ramírez dio la ventaja a los Rojinegros en el primer tiempo.
Es así que luego de dos descalabros consecutivos, el Rebaño Sagrado volvió a sumar de a tres puntos, para mantenerse así entre los tres primeros puestos del Clausura 2026, a espera de lo que haga Toluca este domingo ante Juárez.
Ahora viene un calendario más accesible para el equipo tapatío, así que el técnico argentino Gabriel Milito tiene posibilidades de seguir sumando victorias.
El calendario de los siguientes partidos de Chivas
Chivas vs Santos Laguna
Estadio Akron
Sábado, 14 de marzo
18:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)
Jornada 11, Liga MX
El Guadalajara sale a visitar al sotanero del campeonato. Los Guerreros viven una verdadera pesadilla porque a lo largo del último año no se le han dado los resultados, siendo un desastre en todas las líneas, sobre todo en la parte baja. Precisamente, el equipo de la Comarca es la peor defensiva del semestre con 25 tantos en contra.
Chivas vs León
Estadio Akron
Miércoles, 18 de marzo
21:07 h (EEUU ET), 20:07 h (México)
Jornada 9, Liga MX
Otro equipo que simplemente no camina. En esta jornada, los Panzas Verdes cayeron 4-2 ante Mazatlán, aun cuando fueron uno de los clubes que mejor se reforzó pensando en dejar atrás los últimos torneos. Tal parece que Ignacio Ambriz quedará fuera del banquillo tarde o temprano.
Rayados vs Chivas
Estadio BBVA
Sábado, 21 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 12, Liga MX
Con el cese del técnico español Domènec Torrent y el arribo del argentino Nico Sánchez como interino, Monterrey tuvo un levantón anímico, con los futbolistas sintiéndose más cómodos. La última vez que el Rebaño Sagrado visitó El Gigante de Acero se llevó la derrota por 3-1.
Chivas vs Pumas
Estadio Akron
Domingo, 5 de abril
22:07 h (EEUU ET), 21:07 h (México)
Jornada 13, Liga MX
Estos dos equipos tienen una fuerte rivalidad nacida a mediados de los años 2000, pero sin duda van a regalar un buen partido porque los dos están para estar en la lucha por el título. La buena noticia para el cuadro rojiblanco es que en los últimos cuatro enfrentamientos se han llevado los tres puntos.
Tigres vs Chivas
Estadio Universitario
Sábado, 11 de abril
19 h (EEUU ET), 18 h (México)
Jornada 14, Liga MX
Al Rebaño Sagrado le toca asistir al Volcán para ver si puede sacar la victoria. Los regios han sido irregulares en este torneo, pues han tenido cuatro triunfos y cuatro derrotas por un empate. Sin embargo, el proyecto del argentino Guido Pizarro está más sólido que nunca, contando con el total apoyo de la directiva.
