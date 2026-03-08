El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras remontar 1-2 al Atlas en el Clásico Tapatío

Guadalajara se pintó de rojiblanco porque Chivas se llevó el Clásico Tapatío frente al Atlas viniendo de atrás para dejar el marcador 1-2 gracias a los tantos de Armando González y Ángel Sepúlveda, pese a que Paulo Ramírez dio la ventaja a los Rojinegros en el primer tiempo.



Es así que luego de dos descalabros consecutivos, el Rebaño Sagrado volvió a sumar de a tres puntos, para mantenerse así entre los tres primeros puestos del Clausura 2026, a espera de lo que haga Toluca este domingo ante Juárez.



Ahora viene un calendario más accesible para el equipo tapatío, así que el técnico argentino Gabriel Milito tiene posibilidades de seguir sumando victorias.

¡CHIVAS SE QUEDA CON EL CLÁSICO!



Chivas vino de atrás y se llevó el 2-1 ante Atlas en el Estadio Jalisco para cortar su mala racha y volver a meterse en la pelea del Clausura 2026.



El calendario de los siguientes partidos de Chivas

Chivas vs Santos Laguna

Estadio Akron

Sábado, 14 de marzo

18:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)

Jornada 11, Liga MX

El Guadalajara sale a visitar al sotanero del campeonato. Los Guerreros viven una verdadera pesadilla porque a lo largo del último año no se le han dado los resultados, siendo un desastre en todas las líneas, sobre todo en la parte baja. Precisamente, el equipo de la Comarca es la peor defensiva del semestre con 25 tantos en contra.

Chivas vs León

Estadio Akron

Miércoles, 18 de marzo

21:07 h (EEUU ET), 20:07 h (México)

Jornada 9, Liga MX

Otro equipo que simplemente no camina. En esta jornada, los Panzas Verdes cayeron 4-2 ante Mazatlán, aun cuando fueron uno de los clubes que mejor se reforzó pensando en dejar atrás los últimos torneos. Tal parece que Ignacio Ambriz quedará fuera del banquillo tarde o temprano.

Rayados vs Chivas

Estadio BBVA

Sábado, 21 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 12, Liga MX

Con el cese del técnico español Domènec Torrent y el arribo del argentino Nico Sánchez como interino, Monterrey tuvo un levantón anímico, con los futbolistas sintiéndose más cómodos. La última vez que el Rebaño Sagrado visitó El Gigante de Acero se llevó la derrota por 3-1.

Chivas vs Pumas

Estadio Akron

Domingo, 5 de abril

22:07 h (EEUU ET), 21:07 h (México)

Jornada 13, Liga MX

Estos dos equipos tienen una fuerte rivalidad nacida a mediados de los años 2000, pero sin duda van a regalar un buen partido porque los dos están para estar en la lucha por el título. La buena noticia para el cuadro rojiblanco es que en los últimos cuatro enfrentamientos se han llevado los tres puntos.

Tigres vs Chivas

Estadio Universitario

Sábado, 11 de abril

19 h (EEUU ET), 18 h (México)

Jornada 14, Liga MX

Al Rebaño Sagrado le toca asistir al Volcán para ver si puede sacar la victoria. Los regios han sido irregulares en este torneo, pues han tenido cuatro triunfos y cuatro derrotas por un empate. Sin embargo, el proyecto del argentino Guido Pizarro está más sólido que nunca, contando con el total apoyo de la directiva.