El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras golear 3-0 al San Luis

Nadie le quita la cima al Cruz Azul, que sigue sin creer en nadie con ocho victorias en el torneo, sumado a un empate y una derrota, lo cual lo tiene con 25 puntos. Su víctima en esta ocasión fue el San Luis, al cual goleó 3-0 con tantos del argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández y Andrés Montaño.



Con esto, el técnico argentino Nicolás Larcamón y sus dirigidos están lanzando un mensaje a su afición y sus rivales, avisando que van tanto por el campeonato local como por la Copa Campeones de la CONCACAF, donde son los defensores.



Para soñar con el bicampeonato de la Concachampions, La Máquina deberá superar a Rayados de Monterrey, además viene otro duelo interesante de Liga MX frente a los Pumas.

El calendario de los siguientes partidos de Cruz Azul

Rayados vs Cruz Azul

Estadio BBVA

Martes, 10 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Octavos de final Ida, Concachampions

Sergio Canales, Agustín Palavecino | Jam Media/GettyImages

La Máquina vuelve al ruedo en la Copa Campeones de la CONCACAF, donde buscará defender su título. Esta vez le toca enfrentar a otro rival azteca, Monterrey, que rápidamente tuvo un cambio anímico tras el cese del técnico español Domènec Torrent y el arribo del argentino Nico Sánchez como interino.

Pumas vs Cruz Azul

Estadio Olímpico Universitario

Sábado, 14 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 11, Liga MX

Nathan Silva y José Paradela | Jam Media/GettyImages

Hace mucho tiempo que este choque, que no es clásico pero en verdad lo parece, no llegaba tan parejo, ya que los auriazules están atravesando un buen presente bajo el mando de Efraín Juárez pese al rotundo fracaso que tuvieron en la Concachampions. A eso hay que sumarle que el odio se acrecentó por la forma en que echaron a los celestes de Ciudad Universitaria.

Cruz Azul vs Rayados

Estadio Cuauhtémoc

Martes, 17 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Octavos de fina Vuelta, Concachampions

Roberto de la Rosa y Amaury García | Azael Rodriguez/GettyImages

Tras verse las caras en El Gigante de Acero, toca turno de ver quién será el vencedor de la llave en territorio camotero. El equipo celeste parte como el favorito debido a su buen andar tanto en el torneo local como en dicho certamen, sin embargo, La Pandilla sabe muy bien como jugar este campeonato, tanto que eso se ve reflejado en los títulos obtenidos en los últimos años.

Mazatlán vs Cruz Azul

Estadio El Encanto

Viernes, 20 de marzo

22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)

Jornada 12, Liga MX

Gonzalo Piovo y Nicolás Benedetti | Jam Media/GettyImages

Los morados ya demostraron que no son un flan en su casa pese a que les queda poco tiempo de existencia. Con el arribo de Sergio Bueno al timón, mejoraron bastante y han sacado resultados positivos, esperando despedirse de forma digna. En esta fecha, los Cañoneros le pegaron 4-2 a León, pero también han superado a Pachuca y Santos Laguna.

Cruz Azul vs Pachuca

Estadio Cuauhtémoc

Sábado, 4 de abril

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 13, Liga MX

Carlos Rotondi y Eduardo Bauermann | Jam Media/GettyImages

El conjunto de Nicolás Larcamón recibe a los Tuzos, que han sido algo irregulares en el semestre, pero aún así navegan en posiciones de Liguilla. Los de La Noria le han agarrado la medida a los hidalguenses, ya que han sido ganadores en sus últimos tres enfrentamientos.