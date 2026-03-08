El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras golear 3-0 al San Luis
Nadie le quita la cima al Cruz Azul, que sigue sin creer en nadie con ocho victorias en el torneo, sumado a un empate y una derrota, lo cual lo tiene con 25 puntos. Su víctima en esta ocasión fue el San Luis, al cual goleó 3-0 con tantos del argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández y Andrés Montaño.
Con esto, el técnico argentino Nicolás Larcamón y sus dirigidos están lanzando un mensaje a su afición y sus rivales, avisando que van tanto por el campeonato local como por la Copa Campeones de la CONCACAF, donde son los defensores.
Para soñar con el bicampeonato de la Concachampions, La Máquina deberá superar a Rayados de Monterrey, además viene otro duelo interesante de Liga MX frente a los Pumas.
El calendario de los siguientes partidos de Cruz Azul
Rayados vs Cruz Azul
Estadio BBVA
Martes, 10 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Octavos de final Ida, Concachampions
La Máquina vuelve al ruedo en la Copa Campeones de la CONCACAF, donde buscará defender su título. Esta vez le toca enfrentar a otro rival azteca, Monterrey, que rápidamente tuvo un cambio anímico tras el cese del técnico español Domènec Torrent y el arribo del argentino Nico Sánchez como interino.
Pumas vs Cruz Azul
Estadio Olímpico Universitario
Sábado, 14 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 11, Liga MX
Hace mucho tiempo que este choque, que no es clásico pero en verdad lo parece, no llegaba tan parejo, ya que los auriazules están atravesando un buen presente bajo el mando de Efraín Juárez pese al rotundo fracaso que tuvieron en la Concachampions. A eso hay que sumarle que el odio se acrecentó por la forma en que echaron a los celestes de Ciudad Universitaria.
Cruz Azul vs Rayados
Estadio Cuauhtémoc
Martes, 17 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Octavos de fina Vuelta, Concachampions
Tras verse las caras en El Gigante de Acero, toca turno de ver quién será el vencedor de la llave en territorio camotero. El equipo celeste parte como el favorito debido a su buen andar tanto en el torneo local como en dicho certamen, sin embargo, La Pandilla sabe muy bien como jugar este campeonato, tanto que eso se ve reflejado en los títulos obtenidos en los últimos años.
Mazatlán vs Cruz Azul
Estadio El Encanto
Viernes, 20 de marzo
22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)
Jornada 12, Liga MX
Los morados ya demostraron que no son un flan en su casa pese a que les queda poco tiempo de existencia. Con el arribo de Sergio Bueno al timón, mejoraron bastante y han sacado resultados positivos, esperando despedirse de forma digna. En esta fecha, los Cañoneros le pegaron 4-2 a León, pero también han superado a Pachuca y Santos Laguna.
Cruz Azul vs Pachuca
Estadio Cuauhtémoc
Sábado, 4 de abril
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 13, Liga MX
El conjunto de Nicolás Larcamón recibe a los Tuzos, que han sido algo irregulares en el semestre, pero aún así navegan en posiciones de Liguilla. Los de La Noria le han agarrado la medida a los hidalguenses, ya que han sido ganadores en sus últimos tres enfrentamientos.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.