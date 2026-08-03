El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras perder 2-3 ante Atlante

Después de diez partidos al hilo sin conocer la derrota desde que tomó el timón del Cruz Azul en el Clausura 2026, por fin el técnico Joel Huiqui conoció la derrota y fue en manos del recién regresado Atlante, que estuvo más de diez años en la segunda división.



El Estadio Banorte Azteca fue testigo de cómo Miguel Herrera le ganó la estrategia al creador de ‘La Muertinha’, ya que los Potros de Hierro se impusieron 2-3 a través de Luis Puente, Luis Calzadilla y el ecuatoriano Johan Julio. Los argentinos Nico Ibáñez y Agustín Palavecino pusieron los tantos celestes, incluso el uruguayo Gabriel Fernández tuvo en sus manos anotar desde el manchón penal, pero el arquero Óscar Jiménez le dijo que no.



Tras sufrir su primera derrota en el Apertura 2026, La Máquina Celeste tendrá que sacar conclusiones sobre que hizo mal, no obstante, ahora tiene que enfocarse en la Leagues Cup 2026 contra la MLS, ya que la Liga MX entra en un parón.



Aquí está el calendario de los siguientes partidos de Cruz Azul:

Cruz Azul vs Philadelphia Union

Jueves, 6 de agosto

Subaru Park

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Philadelphia Union | Isaiah Vazquez/GettyImages

La Máquina inicia su participación en el campeonato binacional contra el conjunto de Pensilvania. Estos dos ya tienen una historia, la cual sucedió el domingo 4 de agosto del 2024, precisamente en este mismo torneo. Ambos compartieron el Grupo 4 del Este igualando 1-1 con un tanto del argentino Carlos Rotondi, pero los celestes sumaron de a dos puntos al llevarse los penales por 3-5. The Union viene de derrotar 3-2 al Atlanta United, sin embargo, no está en su mejor versión porque marcha en el antepenúltimo sitio de la Conferencia Este con 16 unidades.

Cruz Azul vs New York City FC

Domingo, 9 de agosto

Sports Illustrated Stadium

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

New York City FC | Jordan Bank/GettyImages

La siguiente parada de los cementeros es en Nueva Jersey para visitar a los Pigeons, un equipo con el que nunca se han cruzado. El NYCFC no será un rival sencillo porque dentro de la Conferencia Este se ubica en la quinta posición con 26 unidades, luego de siete triunfos, cuatro empates y seis caídas. Su último partido culminó con una igualdad 1-1 ante el Toronto FC.

Cruz Azul vs Chicago Fire

Jueves, 13 de agosto

SeatGeek Stadium

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Robert Lewandowski | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

La Fase de Liga llega a su fin cuando el actual campeón mexicano se mida a La Máquina Roja, otro club que está haciendo bien las cosas en su respectiva liga porque es cuarta de la Conferencia Este con 29 unidades. Del mismo modo, hay un antecedente, en la Leagues Cup del 2019, los de La Noria se impusieron 0-2 con dianas de Roberto Alvarado y Elías Hernández para llevarse los cuartos de final. El delantero polaco Robert Lewandowski es la nueva estrella del club rojo y justamente acaba de convertir un doblete en el último choque contra el Charlotte FC.

Xolos vs Cruz Azul

Domingo, 16 de agosto

Estadio Caliente

Jornada 4, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Xolos | Jam Media/GettyImages

Sin saber todavía si el actual campeón del fútbol mexicano estará en la siguiente fase del campeonato binacional frente a la MLS, ya tiene en su agenda el enfrentamiento contra los Canes Aztecas, los cuales han sorprendido al estar liderando la tabla con siete dianas, cosecha de dos victorias sobre Tigres y León y un empate frente a San Luis. El historial entre los dos clubes está parejo, ya que en los últimos cinco duelos se han visto dos triunfos por bando y un empate.

Cruz Azul vs Atlas

Sábado, 22 de agosto

Estadio Banorte Azteca

Jornada 5, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Hernán Crespo | Simon Barber/GettyImages

La Máquina recibe a los Rojinegros, que después de tres jornadas por fin sufrieron su primer descalabro y fue justamente en la presentación del argentino Hernán Crespo como técnico, que a la vez fue el primer partido del club en el Estadio Jalisco para el actual semestre. Los tapatíos, que ahora cuentan con nuevo dueño, hicieron una renovación importante en su plantilla buscando ser relevantes para poder pelear por el título. Su último choque acabó 1-0 a favor de los celestes gracias al argentino José Paradela.