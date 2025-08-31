El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 1-2 a Chivas

Cruz Azul sigue en los primeros lugares de la tabla, luego de haber vencido 1-2 a Chivas en el Estadio Akron, de la mano de los argentinos José Paradela y Carlos Rotondi, aunque también sufrió una mala noticia, ya que perdió por lesión a Ángel Sepúlveda, a la espera de un diagnóstico positivo tras los estudios correspondientes.



La Máquina se va tranquila para la Fecha FIFA, esperando volver con la misma determinación.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco choques del club celeste:

¡CRUZ AZUL LE GANÓ A LAS CHIVAS! 💥



La Máquina consigue su quinto triunfo del torneo en siete jornadas, el Rebaño por su parte seguirá con solo CUATRO puntos y seguirá antepenúltimo de la general 😨 pic.twitter.com/rSSgRYvkDL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 31, 2025

EL CALENDARIO DE CRUZ AZUL:

Pachuca vs Cruz Azul

Sábado, 13 de septiembre

Estadio Hidalgo

Jornada 8, Liga MX

17:00 horas

La Máquina vuelve a salir de visita y lo hace frente a los Tuzos, que están teniendo un gran desempeño debido a la revolución que hicieron dentro de su plantilla con varias incorporaciones de gente experimentada para cobijar a los jóvenes.

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Cruz Azul vs Juárez

Viernes, 19 de septiembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 9, Liga MX

19:00 horas

Nicolás Larcamón y compañía vuelven a Ciudad Universitaria para recibir a los fronterizos, que esta jornada lograron un importante triunfo para escalar posiciones. Bravos tiene una idea clara sobre su estilo de juego y sin duda saldrán a proponer desde el arranque.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul vs Querétaro

Miércoles, 24 de septiembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 10, Liga MX

18:00 horas

De nueva cuenta los celestes jugarán en la capital. Su rival será Gallos Blancos, que podría llegar como víctima debido a que los resultados no le han acompañado, lo que pone en peligro el trabajo de Benjamín Mora.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Xolos vs Cruz Azul

Domingo, 28 de septiembre

Estadio Caliente

Jornada 11, Liga MX

21:05 horas

Ahora si, los celestes salen de la capital para viajar a suelo fronterizo. Los Canes Aztecas siempre se le complican al conjunto cementero, aunque afortunadamente han podido sacar los resultados positivos ya sea en casa o fuera de ella.

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 4 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 12, Liga MX

19:00 horas

Para arrancar el mes de octubre, La Máquina se mete en territorio hostil. El Volcán se hará pesar para intimidar a los celestes. Un encuentro bastante llamativo por la calidad de ambas plantillas y porque los dos son candidatos fuertes al título.