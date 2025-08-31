El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 1-2 a Chivas
Cruz Azul sigue en los primeros lugares de la tabla, luego de haber vencido 1-2 a Chivas en el Estadio Akron, de la mano de los argentinos José Paradela y Carlos Rotondi, aunque también sufrió una mala noticia, ya que perdió por lesión a Ángel Sepúlveda, a la espera de un diagnóstico positivo tras los estudios correspondientes.
La Máquina se va tranquila para la Fecha FIFA, esperando volver con la misma determinación.
Aquí está el calendario de los siguientes cinco choques del club celeste:
EL CALENDARIO DE CRUZ AZUL:
Pachuca vs Cruz Azul
Sábado, 13 de septiembre
Estadio Hidalgo
Jornada 8, Liga MX
17:00 horas
La Máquina vuelve a salir de visita y lo hace frente a los Tuzos, que están teniendo un gran desempeño debido a la revolución que hicieron dentro de su plantilla con varias incorporaciones de gente experimentada para cobijar a los jóvenes.
Cruz Azul vs Juárez
Viernes, 19 de septiembre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 9, Liga MX
19:00 horas
Nicolás Larcamón y compañía vuelven a Ciudad Universitaria para recibir a los fronterizos, que esta jornada lograron un importante triunfo para escalar posiciones. Bravos tiene una idea clara sobre su estilo de juego y sin duda saldrán a proponer desde el arranque.
Cruz Azul vs Querétaro
Miércoles, 24 de septiembre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 10, Liga MX
18:00 horas
De nueva cuenta los celestes jugarán en la capital. Su rival será Gallos Blancos, que podría llegar como víctima debido a que los resultados no le han acompañado, lo que pone en peligro el trabajo de Benjamín Mora.
Xolos vs Cruz Azul
Domingo, 28 de septiembre
Estadio Caliente
Jornada 11, Liga MX
21:05 horas
Ahora si, los celestes salen de la capital para viajar a suelo fronterizo. Los Canes Aztecas siempre se le complican al conjunto cementero, aunque afortunadamente han podido sacar los resultados positivos ya sea en casa o fuera de ella.
Tigres vs Cruz Azul
Sábado, 4 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 12, Liga MX
19:00 horas
Para arrancar el mes de octubre, La Máquina se mete en territorio hostil. El Volcán se hará pesar para intimidar a los celestes. Un encuentro bastante llamativo por la calidad de ambas plantillas y porque los dos son candidatos fuertes al título.
