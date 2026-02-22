El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 a las Chivas
Cruz Azul le quitó el invicto a las Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, gracias a las anotaciones del uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández y Carlos Rodríguez, aun cuando Ángel Sepúlveda aplicó la famosa ‘Ley del ex’ para descontar en la Jornada 7 de la Liga MX.
No obstante, por lapsos el equipo celeste fue dominado por el Rebaño Sagrado, así que aún tiene mucho que trabajar, además no puede festejar de forma eufórica porque vienen más partidos en el certamen local y en la Copa Campeones de la CONCACAF, donde se encontrará con Rayados.
Aquí está el calendario de sus cinco próximos partidos:
Rayados vs Cruz Azul
Estadio BBVA
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Sábado, 28 de febrero
Jornada 8, Liga MX
La Máquina sale de visita para la Sultana del Norte. Se espera un duelo complicado, pero Nicolás Larcamón y sus pupilos han demostrado que tienen calidad para poder dar alegrías a sus aficionados. Han pasado tres duelos sin que los regios hayan podido vencer a los cementeros, una estadística positiva.
Santos Laguna vs Cruz Azul
Estadio TSM Corona
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Marzo, 3 de marzo
Jornada 9, Liga MX
De nueva cuenta los de La Noria tienen que pisar patio ajeno. Los Guerreros están posicionados como los peores del semestre con apenas un punto de 21 posibles. Sin embargo, los celestes no pueden pecar de confiados porque de un momento a otro la Comarca puede hacerse pesar.
Cruz Azul vs San Luis
Estadio Cuauhtémoc
18 h (EEUU ET), 17 h (México)
Sábado, 7 de marzo
Jornada 10, Liga MX
Los Colchoneros mexicanos se han metido en un tema de irregularidad, así que una vez más corre peligro el proceso del español Guillermo Abascal. Los potosinos ya sufrieron su cuarta derrota del campeonato, pues en esta jornada, el Atlas les remontó un 2-0 a favor de forma increíble.
Rayados vs Cruz Azul
Estadio BBVA
Por definir
Martes, 10 de marzo
Octavos de final Ida, Concachampions
Luego de haber cumplido su tarea en la Primera Ronda de la Copa Campeones de la CONCACAF, se viene el primer enfrentamiento entre mexicanos. Monterrey llega tras haberle dicho adiós al Xelajú MC de Guatemala, mientras La Máquina despidió al discreto Vancouver FC de Canadá. El primer episodio se dará en El Gigante de Acero y se espera un duelo bastante reñido.
Pumas vs Cruz Azul
Estadio Olímpico Universitario
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Sábado, 14 de marzo
Jornada 11, Liga MX
Un clásico que no es clásico, pero siempre es imperdible en el calendario. La Máquina debe de tener cuentas pendientes con la UNAM luego que de un segundo a otro les dijera que no les prestaba más su inmueble obligando a que salieran directo a la Angelópolis. Tampoco se debe olvidar que su último choque acabó con los felinos pegando 2-3, lo que trajo consecuencias en Liguilla.
