Cruz Azul le quitó el invicto a las Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, gracias a las anotaciones del uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández y Carlos Rodríguez, aun cuando Ángel Sepúlveda aplicó la famosa ‘Ley del ex’ para descontar en la Jornada 7 de la Liga MX.



No obstante, por lapsos el equipo celeste fue dominado por el Rebaño Sagrado, así que aún tiene mucho que trabajar, además no puede festejar de forma eufórica porque vienen más partidos en el certamen local y en la Copa Campeones de la CONCACAF, donde se encontrará con Rayados.



Aquí está el calendario de sus cinco próximos partidos:

TRIUNFO DE LA MÁQUINA 🚂



Victoria sobre Chivas en el Estadio Cuauhtémoc 💙 pic.twitter.com/HkCq20kZO7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 22, 2026

Rayados vs Cruz Azul

Estadio BBVA

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Sábado, 28 de febrero

Jornada 8, Liga MX

La Máquina sale de visita para la Sultana del Norte. Se espera un duelo complicado, pero Nicolás Larcamón y sus pupilos han demostrado que tienen calidad para poder dar alegrías a sus aficionados. Han pasado tres duelos sin que los regios hayan podido vencer a los cementeros, una estadística positiva.

Ángel Márquez y Gerardo Arteaga | Agustin Cuevas/GettyImages

Santos Laguna vs Cruz Azul

Estadio TSM Corona

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Marzo, 3 de marzo

Jornada 9, Liga MX

De nueva cuenta los de La Noria tienen que pisar patio ajeno. Los Guerreros están posicionados como los peores del semestre con apenas un punto de 21 posibles. Sin embargo, los celestes no pueden pecar de confiados porque de un momento a otro la Comarca puede hacerse pesar.

Mateusz Bogus y Aldo López | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul vs San Luis

Estadio Cuauhtémoc

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Sábado, 7 de marzo

Jornada 10, Liga MX

Los Colchoneros mexicanos se han metido en un tema de irregularidad, así que una vez más corre peligro el proceso del español Guillermo Abascal. Los potosinos ya sufrieron su cuarta derrota del campeonato, pues en esta jornada, el Atlas les remontó un 2-0 a favor de forma increíble.

Willer Ditta y Joao Pedro | Jam Media/GettyImages

Rayados vs Cruz Azul

Estadio BBVA

Por definir

Martes, 10 de marzo

Octavos de final Ida, Concachampions

Luego de haber cumplido su tarea en la Primera Ronda de la Copa Campeones de la CONCACAF, se viene el primer enfrentamiento entre mexicanos. Monterrey llega tras haberle dicho adiós al Xelajú MC de Guatemala, mientras La Máquina despidió al discreto Vancouver FC de Canadá. El primer episodio se dará en El Gigante de Acero y se espera un duelo bastante reñido.

Jorge Rodríguez y Ángel Márquez | Agustin Cuevas/GettyImages

Pumas vs Cruz Azul

Estadio Olímpico Universitario

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Sábado, 14 de marzo

Jornada 11, Liga MX

Un clásico que no es clásico, pero siempre es imperdible en el calendario. La Máquina debe de tener cuentas pendientes con la UNAM luego que de un segundo a otro les dijera que no les prestaba más su inmueble obligando a que salieran directo a la Angelópolis. Tampoco se debe olvidar que su último choque acabó con los felinos pegando 2-3, lo que trajo consecuencias en Liguilla.