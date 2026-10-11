El calendario de los siguientes 5 partidos de Inter Miami tras golear 4-0 al DC United

Tuvo que pasar más de un mes para que el Inter Miami volviera a celebrar una victoria en la MLS, pues por fin se sacó la espina después de golear 4-0 al DC United en el Nu Stadium, de la mano del uruguayo Luis Suárez y el capitán argentino Lionel Messi.



En el primer tiempo, el show se lo llevó El Pistolero tras un doblete de asistencias del argentino Germán Berterame. Ya en el segundo lapso, La Pulga terminó por finiquitar el duelo con su doblete, llegando a 934 goles en su carrera profesional, mientras con la casaca rosa arribó a los 104 tantos.



Con este resultado, los Herons están en el segundo sitio de la Conferencia Este con 49 unidades, asegurando prácticamente su estadía en los Playoffs.

🦩🐐 ¡GOLEADA DEL INTER MIAMI CON DOBLETES DE MESSI Y SUÁREZ!



⚽️ En el regreso de Leo tras su despedida de la Selección Argentina, las Garzas golearon 4-0 a DC United por la MLS, con dos tantos del capitán argentino y otros dos del delantero uruguayo



📈 Con este triunfo, el… pic.twitter.com/9kHuGiBae5 — Diario Olé (@DiarioOle) October 11, 2026

Inter Miami vs New York City FC

Miércoles, 14 de octubre

Nu Stadium

Jornada 29, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Matt Freese | Geoff Stellfox/GettyImages

Los Pigeons marchan en la décima posición de la Conferencia Este con 33 puntos, así que por ahora están fuera de los Playoffs, por lo que sadrían con todo a buscar el resultado. El equipo neoyorquino cayó este sábado 2-1 frente al Chicago Fire a pesar de que comenzaron ganando por la vía del austríaco Hannes Wolf. El último duelo entre los dos dejó un registro 2-3 a favor de los floridanos, quienes marcaron por vía del argentino Gonzao Luján, el brasileño Micael Santos y Messi. Sin embargo, las estadísticas están a favor de los Boys in Blue, quienes tienen ocho duelos ganados por cuatro empates y cuatro tropiezos.

Atlanta United vs Inter Miami

Sábado, 17 de octubre

Mercedes-Benz Stadium

Jornada 30, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Enea Mihaj | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

No tiene mucho que estos dos se encararon, pues apenas el pasado 5 de septiembre dividieron unidades al igualar 2-2 en el Nu Stadium, con el brasileño Carlos Casemiro y Suárez anotando por la casa, mientras el paraguayo Miguel Almirón y el suizo Breel Embolo aparecieron por la visita. Los de Georgia prácticamente están pensando en el siguiente campeonato porque están eliminados en estos instantes al ser penúltimos de la Conferencia Este con 27 unidades, a ocho de los Playoffs.

New York Red Bulls vs Inter Miami

Sábado, 24 de octubre

Sports Illustrated Stadium

Jornada 31, MLS

Horario: 14:30 h (EEUU ET), 15:30 h (México)

Julian Hall, Cade Cowell | Sarah Stier/GettyImages

El cuadro taurino no tiene asegurada su estancia en los Playoffs porque está en el noveno peldaño, aun cuando este sábado goleó 4-1 al San Diego FC. La situación es muy pareja con estos dos clubes, pues tienen seis victorias por bando y un empate. El último choque acabó 2-2 en el Nu Stadium, con el argentino Mateo Silvetti y Berterame anotando por la casa y el mexicano Jorge Ruvalcaba y Adri Mehmeti por la visita.

Inter Miami vs FC Cincinnati

Miércoles, 28 de octubre

Nu Stadium

Jornada 32, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Obinna Nwobodo | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

El Orange & Blue sigue batallando para poder hacerse con un sitio en los Playofffs, pues está en el octavo lugar de la Confefrencia Este, a pesar de haber derrotado 1-3 al Atlanta United. El último enfrentamiento entre las Garzas y el club de Ohio ocurrió en el TQL Stadium y acabó con victoria para los primeros por 3-5 tras un doblete de Messi, más dianas de Silvetti y Berterame, además de un autogol de Roman Celentano.

New England Revolution vs Inter Miami

Domingo, 1 de noviembre

Gillette Stadium

Jornada 33, MLS

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Will Sands | Tyler Tate/GettyImages

Se trata de la penúltima fecha para darle cierre a la fase regular y comenzar con los Playoffs. Ambos equipos aspiran a estar en la postemporada, pues los Revs se encuentran entre los cuatro primeros sitios de la Conferencia Este. El último enfrentamiento de los dos acabó con un empate 1-1 en territorio floridano, gracias a un tanto de Berterame, por la casa, y el español Carles Gil, por la visita.