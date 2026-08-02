El calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey tras doblegar 0-2 al Atlas

Tras la lamentable derrota sufrida la semana pasada en manos del Necaxa, Rayados de Monterrey volvió a la senda de la victoria al imponerse 0-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, con dianas del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, aunque cerca del final del duelo perdieron a Carlos Salcedo por expulsión.



Este partido marcó el debut del argentino Hernán Crespo en la silla técnica de los Rojinegros, los cuales a su vez se presentaron en casa por primera vez para el Apertura 2026, sin embargo, el timonel fue superado por su compatriota Matías Almeyda.



Tras esto, toca poner pausa a la Liga MX para enfocarse en la Leagues Cup 2026 contra la MLS, donde los albiazules se enfrentarán a tres equipos de los Estados Unidos esperando avanzar a la fase final del certamen binacional.



Aquí está el calendario de los siguientes encuentros de La Pandilla:

¡Rayados triunfó en el Jalisco! 💙🤍



Con goles de Rossi y Ocampos, Monterrey venció a domicilio al Atlas y consiguió su segunda victoria del #Apertura2026.#LigaMX pic.twitter.com/GyHzW0Grxe — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 2, 2026

Rayados vs Orlando City

Miércoles, 5 de agosto

Inter.co Stadium

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Antoine Griezmann | Jordan Bank/GettyImages

El cuadro regio comienza el campeonato binacional contra la MLS en frente de los Leones, que cuentan con el campeón del mundo francés Antoine Griezmann. El conjunto morado no ha tenido una temporada del todo exitosa, ya que es décimo de la Conferencia Este con 20 unidades,

producto de seis victorias, dos empates y nuevo tropiezos. De hecho, llega al torneo tras haber perdido el fin de semana 3-2 ante New York Red Bulls.

Inter Miami vs Rayados

Sábado, 8 de agosto

Nu Stadium

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Luis Suárez, Lionel Messi | Rich Storry/GettyImages

Un encuentro que llama mucho la atención simplemente porque se trata del equipo del argentino Lionel Messi, reciente subcampeón del mundo, acompañado del uruguayo Luis Suárez y el brasileño Carlos Casemiro. Este será el reencuentro de La Pandilla con el delantero argentino Germán Berterame, siempre y cuando esté listo para reaparecer después de haber sufrido la semana pasada un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo ser sacado en ambulancia. Las Garzas vienen de empatar 2-2 con el Columbus Crew en su propio inmueble.

Rayados vs Nashville SC

Miércoles, 12 de agosto

GEODIS Park

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Nashville SC | Scott Taetsch/GettyImages

La última fecha de la Fase de Liga se cierra contra Las Seis Cuerdas. Estos dos ya tienen un antecedente ocurrido el pasado 15 de agosto del 2023, precisamente en este mismo torneo. Se trató de las semifinales de la edición 2023, con los estadounidenses imponiéndose 0-2 a través del inglés Sam Surridge y el haitiano Fafà Picault. Los de Tennessee acaban de empatar 2-2 en su liga con el DC United en calidad de visita.

Rayados vs Juárez

Sábado, 15 de agosto

Estadio BBVA

Jornada 4, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

José Rodríguez | Jam Media/GettyImages

A la espera de ver si Monterrey avanzó o no a la siguiente fase del torneo, en su agenda ya tiene acordado su choque contra los Bravos, que siguen con su mala racha en el torneo, donde ha sufrido tres derrotas, primero ante Puebla, luego contra Chivas y por último, Pumas les dio una fea zarandeada de 1-5, poniendo contra las cuerdas al técnico portugués Pedro Caixinha, lo que deberían aprovechar El Pelado y compañía. El último encuentro entre los dos acabó 2-2 en Ciudad Juárez, con tantos del serbio Uras Djurdjevic ‘Djuka’ y Jesús ‘Tecatito’ Corona.

León vs Rayados

Sábado, 22 de agosto

Estadio Nou Camp

Jornada 5, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Daniel Arcila, José Rodríguez, Rodrigo Echeverria | Jam Media/GettyImages

Otro equipo que había tenido un inicio poco alentador con dos derrotas, aunque finalmente halló la victoria 1-0 contra Pachuca previo al parón del torneo. El historial se inclina por los regios con 16 victorias, por cinco empates y siete descalabros. De hecho, la última vez que La Fiera se impuso fue hace dos años, el 20 de abril del 2024, desde entonces no ha dado una contra La Pandilla.