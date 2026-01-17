El calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey tras golear 5-1 al Mazatlán

La noche del viernes 16 de enero del 2026, el conjunto de Mazatlán recibió la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a la fecha número tres por el torneo de Clausura 2026.

Con goles de Jesús: el 'Tecatito' Corona, 'Corcho' Rodríguez, Anthony Martial, Germán Berterame e Iker Fimbres, los dirigidos por Domenec Torrent golearon 5-1 a la escuatra mazatleca, que descontaron al minuto 86, por conducto del ex tigre Jordan Sierra.

A continuación te compartimos los próximos compromisos de Rayados, tante en Liga MX como en la CONCACAF Champions CUP 2026.

Jornada 4 | Monterrey vs Xolos

Monterrey v Tijuana - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Monterrey vs Xolos

Estadio BBVA

Sábado, 31 de enero

20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Los Rayados de Monterrey se enfrentarán a los Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA, en un duelo donde la "Pandilla" buscará imponer su jerarquía como local. Mientras los regiomontanos intentan consolidar su ofensiva liderada por Sergio Canales, el conjunto fronterizo llega con la misión de romper los pronósticos y sumar puntos importantes en una de las aduanas más complicadas del torneo.

Concachampions | Ida Primera Ronda | Xelajú vs Monterrey

Necaxa v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Xelajú MC vs Monterrey

Estadio Cementos Progreso

Miércoles, 4 de febrero

Ronda Uno, Concachampions

20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

El Xelajú MC recibirá a los Rayados de Monterrey en el Estadio Cementos Progreso para el duelo de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. El conjunto guatemalteco buscará dar la sorpresa ante el pentacampeón del torneo, que llega con la intención de imponer condiciones desde el primer encuentro de la serie.

Jornada 5 | América vs Monterrey

FBL-MEX-MONTERREY-AMERICA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

América vs Monterrey

Estadio Ciudad de los Deportes

Sábado, 7 de febrero

Jornada 5, Liga MX

22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Rayados de Monterrey se enfrentará al América en un duelo de alto calibre correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026. Las Águilas recibirán a los albiazules en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un choque donde ambos equipos buscan demostrar su poderío ofensivo y escalar posiciones en la tabla general, protagonizando uno de los encuentros más esperados de la fase regular.

Concachampions | Vuelta Primera Ronda | Xelajú vs Monterrey

Necaxa v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Monterrey vs Xelajú MC

Estadio BBVA

Miércoles, 11 de febrero

Ronda Uno, Concachampions

20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)



Los Rayados de Monterrey recibirán al Xelajú MC en el Estadio BBVA para definir el pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Con la ventaja de cerrar en casa, el equipo regiomontano buscará sellar la eliminatoria ante su afición, mientras que el cuadro guatemalteco intentará la hazaña de avanzar en una de los estadios más difíciles de Concacaf.

Jornada 6 | Monterrey vs León

Pachuca v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Monterrey vs León

Estadio BBVA

Sábado 14 de febrero

Jornada 6, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 3-1, en favor de la Pandilla. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del León.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX