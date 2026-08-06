El calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey tras perder 2-1 contra el Orlando City

El Club de Fútbol Monterrey se reforzó de gran manera para encarar el torneo de Aperura 2026 y la Leagues CUP. Sin embargo, los resultados han sido un tanto irregulares. Arrancaron venciendo 3-2 al Santos Laguna, luego perdieron 2-1 contra el Necaxa y derrotaron al Atlas 2-0.

En la Leagues CUP, se enfrentaron al Orlando City y volvieron a caer, comprometiendo así su pase a la siguiente ronda de este torneo, lo cual significaría, a su vez, quedar fuera de la CONCACAF Champions CUP 2027.

Aquí está el calendario de los siguientes encuentros de La Pandilla:

Inter Miami vs Rayados

Sábado, 8 de agosto

Nu Stadium

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Luis Suárez, Lionel Messi | Rich Storry/GettyImages

Un encuentro que llama mucho la atención simplemente porque se trata del equipo del argentino Lionel Messi, reciente subcampeón del mundo, acompañado del uruguayo Luis Suárez y el brasileño Carlos Casemiro. Este será el reencuentro de La Pandilla con el delantero argentino Germán Berterame, siempre y cuando esté listo para reaparecer después de haber sufrido la semana pasada un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo ser sacado en ambulancia. Las Garzas vienen de empatar 2-2 con el Columbus Crew en su propio inmueble.

Rayados vs Nashville SC

Miércoles, 12 de agosto

GEODIS Park

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Nashville SC | Scott Taetsch/GettyImages

La última fecha de la Fase de Liga se cierra contra Las Seis Cuerdas. Estos dos ya tienen un antecedente ocurrido el pasado 15 de agosto del 2023, precisamente en este mismo torneo. Se trató de las semifinales de la edición 2023, con los estadounidenses imponiéndose 0-2 a través del inglés Sam Surridge y el haitiano Fafà Picault. Los de Tennessee acaban de empatar 2-2 en su liga con el DC United en calidad de visita.

Rayados vs Juárez

Sábado, 15 de agosto

Estadio BBVA

Jornada 4, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

José Rodríguez | Jam Media/GettyImages

A la espera de ver si Monterrey avanzó o no a la siguiente fase del torneo, en su agenda ya tiene acordado su choque contra los Bravos, que siguen con su mala racha en el torneo, donde ha sufrido tres derrotas, primero ante Puebla, luego contra Chivas y por último, Pumas les dio una fea zarandeada de 1-5, poniendo contra las cuerdas al técnico portugués Pedro Caixinha, lo que deberían aprovechar El Pelado y compañía. El último encuentro entre los dos acabó 2-2 en Ciudad Juárez, con tantos del serbio Uras Djurdjevic ‘Djuka’ y Jesús ‘Tecatito’ Corona.

León vs Rayados

Sábado, 22 de agosto

Estadio Nou Camp

Jornada 5, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Daniel Arcila, José Rodríguez, Rodrigo Echeverria | Jam Media/GettyImages

Otro equipo que había tenido un inicio poco alentador con dos derrotas, aunque finalmente halló la victoria 1-0 contra Pachuca previo al parón del torneo. El historial se inclina por los regios con 16 victorias, por cinco empates y siete descalabros. De hecho, la última vez que La Fiera se impuso fue hace dos años, el 20 de abril del 2024, desde entonces no ha dado una contra La Pandilla.

Rayados vs Atlético San Luis

Domingo, 30 de agosto

Estadio BBVA

Jornada 6, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Atletico San Luis v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor del conjunto potosino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha de los Rayados.

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