El calendario de los siguientes 5 partidos de Rayados tras caer 1-0 ante Tigres en el Clásico Regio

Cuando parecía que el Clásico Regio iba a acabar con un empate sin anotaciones, el francés André-Pierre Gignac apareció para poner el único tanto del encuentro causando la derrota de Rayados ante Tigres en el Estadio Universitario.



Con este tropiezo, el técnico argentino Nico Sánchez ya tiene un triunfo y una derrota en su camino, pero no hay tiempo para lamentaciones porque en su agenda tienen la Copa Campeones de la CONCACAF y más partidos del torneo local para no quedar fuera de la Liguilla.

Termina el Clásico Regio 142 y Monterrey cae 1-0 ante Tigres.



Gignac metió gol en el último minuto.



Rayados dio vergüenza, no hubo ni un tiro al arco.



El peor derby en años, si bien lo ganó el rival, debe ser la peor exhibición en la historia o mínimo en el siglo.



No tengo… pic.twitter.com/Apwmgc9gqX — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) March 8, 2026

El calendario de los siguientes partidos de Rayados

Rayados vs Cruz Azul

Estadio BBVA

Martes, 10 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Octavos de final Ida, Concachampions

Sergio Canales y Agustín Palavecino | Jam Media/GettyImages

Quizá el equipo no esté en su mejor versión, pero sabe muy bien cómo ganar el certamen internacional y para prueba de ello están todos los títulos obtenidos. Se enfrenta a un rival complicado que ha tenido un gran rendimiento en el torneo local, pero tampoco es invencible.

Juárez vs Rayados

Estadio Olímpico Benito Juárez

Viernes, 13 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 11, Liga MX

Gerardo Arteaga y Diego Valoyes | Jam Media/GettyImages

La Pandilla viaja a la frontera para chocar con los Bravos del portugués Pedro Caixinha, que por momentos juegan muy bien al fútbol, pero de repente lo olvidan. La plantilla de los juarenses es fuerte, así que los regios no se pueden confiar, tomando en cuenta que en su última visita se llevaron la derrota por 2-1.

Cruz Azul vs Rayados

Estadio Cuauhtémoc

Martes, 17 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Octavos de final Vuelta, Concachampions

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La búsqueda por el boleto a los cuartos de final del torneo de la CONCACAF será en el campo poblano. Monterrey tendrá que salir muy concentrado para poder cumplir con su objetivo, poniendo especial cuidado en el mediocampo celeste conformado por los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.

Rayados vs Chivas

Estadio BBVA

Sábado, 21 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 12, Liga MX

Armando González y Stefan Medina | Simon Barber/GettyImages

La Pandilla recibe al equipo que causó sensación al arranque del semestre con sus siete victorias al hilo. Y aunque después hubo dos descalabros, el Rebaño ya volvió al camino del triunfo, desplegando un buen fútbol. Su último enfrentamiento ocurrió en el Estadio Akron y los de casa pegaron 4-2.

Rayados vs San Luis

Estadio BBVA

Sábado, 4 de abril

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Jornada 13, Liga MX

Ángel Correa y Sebastien Salles-Lamonge | Jam Media/GettyImages

Un partido más en casa. Los Colchoneros mexicanos no acaban de carburar, con el proyecto del español Guillermo Abascal dejando más dudas que nada porque en su segundo torneo no ha tenido un gran cambio. No obstante, los Tuneros cuentan con el actual campeón de goleo, el ítalo-brasileño Joao Pedro, quien comanda la taba de romperredes del C2026.