El calendario de los siguientes 5 partidos de Rayados tras caer 1-0 ante Tigres en el Clásico Regio
Cuando parecía que el Clásico Regio iba a acabar con un empate sin anotaciones, el francés André-Pierre Gignac apareció para poner el único tanto del encuentro causando la derrota de Rayados ante Tigres en el Estadio Universitario.
Con este tropiezo, el técnico argentino Nico Sánchez ya tiene un triunfo y una derrota en su camino, pero no hay tiempo para lamentaciones porque en su agenda tienen la Copa Campeones de la CONCACAF y más partidos del torneo local para no quedar fuera de la Liguilla.
El calendario de los siguientes partidos de Rayados
Rayados vs Cruz Azul
Estadio BBVA
Martes, 10 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Octavos de final Ida, Concachampions
Quizá el equipo no esté en su mejor versión, pero sabe muy bien cómo ganar el certamen internacional y para prueba de ello están todos los títulos obtenidos. Se enfrenta a un rival complicado que ha tenido un gran rendimiento en el torneo local, pero tampoco es invencible.
Juárez vs Rayados
Estadio Olímpico Benito Juárez
Viernes, 13 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 11, Liga MX
La Pandilla viaja a la frontera para chocar con los Bravos del portugués Pedro Caixinha, que por momentos juegan muy bien al fútbol, pero de repente lo olvidan. La plantilla de los juarenses es fuerte, así que los regios no se pueden confiar, tomando en cuenta que en su última visita se llevaron la derrota por 2-1.
Cruz Azul vs Rayados
Estadio Cuauhtémoc
Martes, 17 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Octavos de final Vuelta, Concachampions
La búsqueda por el boleto a los cuartos de final del torneo de la CONCACAF será en el campo poblano. Monterrey tendrá que salir muy concentrado para poder cumplir con su objetivo, poniendo especial cuidado en el mediocampo celeste conformado por los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.
Rayados vs Chivas
Estadio BBVA
Sábado, 21 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 12, Liga MX
La Pandilla recibe al equipo que causó sensación al arranque del semestre con sus siete victorias al hilo. Y aunque después hubo dos descalabros, el Rebaño ya volvió al camino del triunfo, desplegando un buen fútbol. Su último enfrentamiento ocurrió en el Estadio Akron y los de casa pegaron 4-2.
Rayados vs San Luis
Estadio BBVA
Sábado, 4 de abril
18 h (EEUU ET), 17 h (México)
Jornada 13, Liga MX
Un partido más en casa. Los Colchoneros mexicanos no acaban de carburar, con el proyecto del español Guillermo Abascal dejando más dudas que nada porque en su segundo torneo no ha tenido un gran cambio. No obstante, los Tuneros cuentan con el actual campeón de goleo, el ítalo-brasileño Joao Pedro, quien comanda la taba de romperredes del C2026.
