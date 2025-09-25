El calendario de los siguientes 5 partidos de Rayados tras ser goleado 6-2 por Toluca

Este miércoles en el Estadio Nemesio Diez, Rayados de Monterrey se llevó un duro revés al ser goleado 6-2 por Toluca, pese a haber comenzado ganando a través del argentino Germán Berterame. El español Sergio Ramos dejó ir la oportunidad de poner el 0-2 al fallar un penal a la ‘Panenka’, lo que pagó caro porque vinieron el triplete del portugués Paulinho Dias y el doblete del argentino Nicolás Castro, siendo el español Óliver Torres el autor del segundo gol regio.



Con esta humillación de visita, el técnico español Domènec Torrent tendrá mucho que apuntar y modificar en su esquema para los siguientes compromisos, ya que además dejó ir la oportunidad de alcanzar el liderato, recordando que tampoco pudo sumar de a tres el pasado fin de semana al desaprovechar su ventaja 2-0 sobre el América, que al final los empató de último momento.



¡¡TOLUCA GOLEA A MONTERREY!! ¡¡TOLUCA GOLEA A MONTERREY!! 😱👺



Hat-Trick de Paulinho ⚽⚽⚽

Doblete de Nicolas Castro ⚽⚽

Partidazo de Alexis Vega 🎁🎁



GOLEADA MONUMENTAL DEL MEJOR EQUIPO DE MÉXICO Y CLARO FAVORITO A BICAMPEÓN 🏆🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yMSC8NnV4P — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 25, 2025

El calendario de los siguientes 5 partidos de Rayados:

Rayados vs Santos Laguna

Sábado, 27 de septiembre

Estadio BBVA

21:00 horas (EUA), 19:00 horas (MX)

Jornada 11, Liga MX

Para la siguiente fecha, los dirigidos de Antonio Mohamed reciben a los Guerreros de la Comarca Lagunera, que viven el momento más gris de su historia desde el semestre pasado. Estos dos conjuntos tienen una gran rivalidad, así que se espera sea un partido bastante peleado. El torneo pasado, La Pandilla doblegó 4-2 gracias a Germán Berterame, Sergio Ramos, Sergio Canales y Gerardo Arteaga.

Xolos vs Rayados

Domingo, 5 de octubre

Estadio Caliente

23:05 horas (EUA), 21:05 horas (MX)

Jornada 12, Liga MX

A los regios les toca asistir al territorio de los Canes Aztecas, que bajo el mando del uruguayo Sebastián Abreu han recobrado confianza y están peleando puestos para meterse de forma directa a la Liguilla. Tijuana tiene piezas importantes encabezadas por el camerunés Frank Boya, aunque por ahora no contaría con Gilberto Mora por estar en el Mundial sub-20. El semestre pasado, Monterrey perdió 1-2, pese al descuento de Canales.

Rayados vs Pumas

Sábado, 18 de octubre

Estadio BBVA

21:00 horas (EUA), 19:00 horas (MX)

Jornada 13, Liga MX

El equipo albiazul vuelve a casa para medirse a los auriazules, que hasta ahora han sido algo irregulares, pese a las incorporaciones que trajo este campeonato como el arquero tico Keylor Navas, el galés Aaron Ramsey, el ecuatoriano Pedro Vite y el colombiano Álvaro Angulo. De cualquier forma, los del Pedregal están en la lucha por clasificarse y no será nada sencillo vencerlos. En el C2025 se encontraron en el Play-In y los norteños se llevaron el boleto al pegar 2-0 de la mano del colombiano Nelson Deossa y Berte.

Rayados vs Juárez

Martes, 21 de octubre

Estadio BBVA

23:05 horas (EUA), 21:05 horas (MX)

Jornada 14, Liga MX

Uno de los equipos que se ha tomado de forma serie el campeonato es Bravos, que desde su aparición en Primera División ha tratado de armar plantillas competitivas para dar batalla, lo que por ahora les ha servido para aspirar al Play-In y en este semestre podría repetir la hazaña o meterse de lleno a la Liguilla. Rodolfo Pizarro tomó un nuevo aire con los fronterizos y está encendido con tres goles consecutivos en tres cotejos. De hecho, los de Ciudad Juárez vencieron 2-1 a Monterrey el torneo pasado.

Cruz Azul vs Rayados

Sábado, 25 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

23:05 horas (EUA), 21:05 horas (MX)

Jornada 15, Liga MX

Choque llamativo entre los cementeros y regios. La Máquina se mantiene como el único invicto del campeonato, pero estuvo a nada de perderlo frente a Querétaro, alcanzando a sacar la igualada 2-2. Es casi probable que para esas fechas los dos se estén disputando el liderato general, por eso será de vital importancia. En el Clausura 2025 nos regalaron un empate 1-1.