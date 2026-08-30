El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras empatar 0-0 ante el Santos Laguna

En el segundo partido de Víctor Manuel Vucetich como director técnico interino, y, a su vez, vicepresidente deportivo del equipo de Tigres, se enfrentaron al conjunto del Santos Laguna, en el duelo correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2026.

El encuentro acabó con un frío empate a cero goles. El capitán de Tigres se fue expulsado del partido en los minutos finales del compromiso, luego de una falta imprudente que le costó la segunda tarjeta amarilla.

Ahora, los universitarios deberán concentrarse de lleno en su encuentro del próximo sábado, cuando reciban al conjunto del Necaxa en busca de lo que sería apenas su segunda victoria en lo que va de la campaña.

Tigres vs Necaxa

Sábado, 5 de septiembre

Estadio Universitario

Jornada 7, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Necaxa | Sarah Stier - Leagues Cup/GettyImages

En Aguascalientes se apostó por la continuidad del uruguayo Martín Varini, pero no pudo hacer carburar a los Rayos como lo hiciera con Bravos de Juárez. No cabe duda que los hidrocálidos tienen uno de los equipos más discretos, aunque sí sumaron caras nuevas como el brasileño Kaiky Naves, el colombiano Juan Torres, Carlos Vargas y Pedro Pedraza. Si vemos los antecedentes, los tres veces campeones de la liga tienen una deuda pendiente, ya que tienen 13 derrotas, nueve empates y apenas dos triunfos contra los Incomparables.

Monterrey vs Tigres

Domingo, 13 de septiembre

Estadio BBVA

Jornada 8, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Diego Rossi, Lucas Ocampos | Azael Rodriguez/GettyImages

El norte se paralizará este día, además se armará la carnita asada porque se celebra una edición más del Clásico Regio. Sin embargo, ambos llegan con realidades muy diferentes. La Pandilla ha tenido un gran inicio de la mano del argentino Matías Almeyda, con sus refuerzos respondiente a la brevedad, tanto el uruguayo Diego Rossi, como el belga Hugo Cuypers y Orbelín Pineda. Lo bueno de los clásicos es que poco importa el presente porque el orgullo está en juego.

Juárez vs Tigres

Viernes, 18 de septiembre

Estadio Olímpico Benito Juárez

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Óscar Estupiñán | Jam Media/GettyImages

La U de Nuevo León enfrenta a unos Bravos que no están muy bravos. Parecía que los fronterizos daban señales de vida tras sorprender con dos triunfos en la Leagues Cup con el español Salvador Valero como interino, no obstante, apenas volvieron a la liga local y fueron humillados 6-1 por Monterrey. Los de Ciudad Juárez están hundidos en el sótano sin puntos y con 13 tantos en contra, logrando apenas dos dianas a su favor.

Tigres vs Puebla

Sábado, 26 de septiembre

Estadio Universitario

Jornada 10, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Pachuca v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un inesperado marcador de 3-1 en favor del conjunto poblano.

Tigres vs Toluca

Viernes, 9 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 11, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Queretaro v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la CONCACAF Champions CUP 2026, misma que ganaron los Diablos Rojos del Toluca, en tanda de penales.

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