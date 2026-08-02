El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras perder 3-2 ante Querétaro

Si la repentina renuncia del argentino Guido Pizarro a la dirección técnica no fuera suficiente, ahora Tigres sufrió un descalabro 3-2 frente a Querétaro en el último minuto, pese a haber venido de atrás al estar 2-0 en contra. Un duro golpe para la institución, que también sufrió en este semestre las bajas del francés André-Pierre Gignac y la del delantero argentino Ángel Correa, así como del lesionado Jesús Angulo y el canadiense Marcelo Flores.



Alí Avila abrió el camino para los locales apenas a los once minutos y luego el argentino Mateo Coronel aumentó la ventaja. El uruguayo Rodrigo Aguirre descontó al 41’, mientras el argentino Juan Brunetta encontró el empate desde el manchón penal. Parecía que todo acabaría así, pero en el tiempo añadido, Diego Reyes sufrió una falta de Francisco Reyes, la cual fue revisada en el VAR para marcar la pena máxima que convirtió el uruguayo Santiago Homenchenko justo al 90+12’.



El interinato de Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates no arrancó de la mejor forma, pero mientras la directiva elige al nuevo timonel, estos dos ya tienen que enfocarse en la Leagues Cup contra la MLS, la cual da el silbatazo inicial la próxima semana para ponerle una pausa al A2026.



Aquí está el calendario de los siguientes partidos de la UANL:

¡TIGRES CAYÓ EN EL ÚLTIMO SUSPIRO! 😶



Querétaro sorprendió al ponerse 2-0 arriba antes de los 20 minutos, pero Tigres reaccionó y logró empatar un partido que parecía perdido.



Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, un penal en el tiempo de compensación le dio a Gallos el… pic.twitter.com/2gdeEwDdHA — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 2, 2026

Tigres vs Real Salt Lake

Miércoles, 4 de agosto

America First Field

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Real Salt Lake | Al Sermeno/ISI Photos/GettyImages

Los regios abren inician su andar en el torneo binacional enfrentando al cuadro de Utah, con el cual tiene antecedentes. El 24 de julio del 2019 en otra edición del mismo certamen, los felinos ganaron por la mínima del chileno Eduardo Vargas. Antes de eso, fueron rivales en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF 2016, con la UANL avanzando 1-3 global.

Tigres vs Minnesota United

Viernes, 7 de agosto

Allianz Field

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Michael Boxall, Morris Duggan | Brace Hemmelgarn/GettyImages

Los Loons son el siguiente objetivo de los universitarios, un cuadro al que nunca han enfrentado. Se debe resaltar que los Bribones no están en su mejor momento, pues son novenos de la Conferencia Oeste con 23 unidades tras seis triunfos, cinco empates y seis tropiezos. Hasta hace poco, el colombiano James Rodríguez militó en el club sin dejar una gran imagen.

Tigres vs Vancouver Whitecaps

Martes, 11 de agosto

Estadio Universitario

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Vancouver Whitecaps FC | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

Las dos instituciones felinas nos han regalado choques tanto en la Concachampions como en la Leagues Cup. Les toco eliminarse en la Primera Fase de la CONCACAF 2024 y los aztecas avanzaron 4-1 el global. En el 2017 volvieron a coincidir en las semifinales del mismo torneo, con la U ganando 1-4 global para colocarse en la gran final. Ya en la ronda de 32 de la Leagues Cup 2023, igualaron 1-1, pero Los Incomparables se impusieron 5-3 en los penales. Esta vez, los Caps cuentan con el veterano y campeón del mundo alemán Thomas Müller.

Atlas vs Tigres

Sábado, 15 de agosto

Estadio Jalisco

Jornada 4, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Diego Laínez y Sergio Hernández | Simon Barber/GettyImages

Mientras sabemos si los felinos avanzaron a la siguiente fase del campeonato, en su agenda

ya está pactada la visita a La Madriguera para buscar las tres unidades contra el renovado club rojinegro, que hizo un gran número de contrataciones esperando ser protagonista. Los Zorros iniciaron con el pie derecho su participación en la liga local, ya que llevan dos triunfos al hilo al doblegar 2-3 a León y pegarle 0-1 a Santos Laguna.

Tigres vs Atlante

Viernes, 21 de agosto

Estadio Universitario

Jornada 5, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Eugenio Pizzuto | Manuel Velasquez/GettyImages

El club regio vuelve a casa con la intención de hacer respeta su localía contra los Potros de Hierro de Miguel Herrera. La última vez que los dos coincidieron en el campo ocurrió el 6 de abril del 2014, con los norteños pegando 0-2 en el Estadio Quintana Roo, con un doblete de Alan Pulido. Tras las dos primeras fechas del campeonato, los azulgranas acumulan una derrota 2-1 ante Necaxa y un empate 1-1 contra el América.