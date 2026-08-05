El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras vencer al Real Salt Lake en penales

Tigres se midió ante el Real Salt Lake este martes 4 de agosto en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. La escuadra felina se adelantó en el marcador con gol de Juan Brunetta, pero Pablo Enrique Cruz empató al minuto 16. El partido terminó igualado en el tiempo reglamentario, por lo que el ganador se definió por la vía de los penaltis.

El conjunto de la UANL se impuso por 6-5 en los penales y consiguió sus primeros dos puntos en la competencia.

A continuación te presentamos los próximos 5 partidos del conjunto de la UANL:

Tigres vs Minnesota United, jornada 2, Leagues Cup 2026

Queretaro v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fecha: Viernes, 7 de agosto

Estadio: Allianz Field

Horario: 20:00 horas (Estados Unidos/ ET), 19:00 horas (México)

El conjunto de la UANL no ha tenido el mejor arranque esta temporada. Los felinos han perdido a figuras como Ángel Correa y André Pierre Gignac, y Guido Pizarro renunció como su director técnico. Hernán Elizondo buscará aprovechar al máximo los partidos de la Leagues Cup para poner a su cuadro a punto.

Tigres vs Vancouver Whitecaps, jornada 3, Leagues Cup 2026

SOCCER: AUG 04 Leagues Cup Tigres vs Salt Lake | Icon Sportswire/GettyImages

Fecha: Martes, 11 de agosto

Estadio: Estadio Universitario

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Tigres y Vancouver Whitecaps se han enfrentado en ocasiones anteriores. Ambas escuadras se han visto las caras en un total de cinco encuentros oficiales, con tres victorias a favor del conjunto de la UANL y dos empates.

Atlas vs Tigres, jornada 4, Apertura 2026

FBL-MEX-ATLAS-TIGRES | ULISES RUIZ/GettyImages

Fecha: Sábado, 15 de agosto

Estadio: Estadio Jalisco

Horario: 20:00 horas (Estados Unidos/ ET), 21:00 horas (México)

El conjunto felino visitará a los rojinegros en el Estadio Jalisco después de su participación en la Leagues Cup. En sus cinco partidos más recientes, los universitarios suman dos victorias y tres empates ante los Zorros.

Tigres vs Atlante, jornada 5, Apertura 2026

Atlante v Tigres - Clausura 2013 | Francisco Galvez/GettyImages

Fecha: Viernes, 21 de agosto

Estadio: Estadio Universitario

Horario: 18:00 horas (Estados Unidos/ET), 19:00 horas (México)

Tigres y Atlante no se enfrentan en partido oficial desde el Clausura 2014. En sus cinco partidos más recientes, el cuadro regiomontano suma cinco victorias ante los Potros de Hierro y la sorprendente cantidad de 16 goles a favor.

Santos Laguna vs Tigres, jornada 6, Apertura 2026

Tigres UANL v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Fecha: Sábado, 29 de agosto

Estadio: Estadio Corona

Horario: 22:00 horas (Estados Unidos/ET), 21:00 horas (México)

Tigres tiene una superioridad asfixiante sobre Santos Laguna. En sus diez enfrentamientos más recientes, el cuadro de la UANL suma nueve victorias y apenas un empate. La última vez que los Guerreros derrotaron a los felinos fue en el ya lejano Apertura 2021, en la ida de los cuartos de final.