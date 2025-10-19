El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras caer 2-1 ante el Cruz Azul

La noche del sábado 18 de octubre del 2025, las Águilas del América se metieron a la cancha del estadio Olímpico Universitario para enfrentarse a la Máquina Celeste de Cruz Azul en una edición más del clásico joven.

El encuentro acabó 2-1 en favor de los cementeros, a pesar de que los azulcremas comenzaron ganando el compromiso. No obstante, las lesiones de Víctor Dávila y Alejandro Zendejas terminaron por inclinar la balanza en favor de los locales.

A través de este artículo compartiremos contigo quiénes serán los próximos rivales del América en este cierre de campaña.

América vs Puebla - Liga MX

FBL-MEX-AMERICA-MONTERREY | CARL DE SOUZA/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Mazatlán vs América - Liga MX

FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN | CARL DE SOUZA/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de octubre

Lugar: Mazatlán, Sinaloa

Estadio: El Encanto

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

América vs León - Liga MX

America v Leon - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Toluca vs América - Liga MX

Toluca v America - Final Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez