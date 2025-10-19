El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras caer 2-1 ante el Cruz Azul
La noche del sábado 18 de octubre del 2025, las Águilas del América se metieron a la cancha del estadio Olímpico Universitario para enfrentarse a la Máquina Celeste de Cruz Azul en una edición más del clásico joven.
El encuentro acabó 2-1 en favor de los cementeros, a pesar de que los azulcremas comenzaron ganando el compromiso. No obstante, las lesiones de Víctor Dávila y Alejandro Zendejas terminaron por inclinar la balanza en favor de los locales.
A través de este artículo compartiremos contigo quiénes serán los próximos rivales del América en este cierre de campaña.
América vs Puebla - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Mazatlán vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 24 de octubre
- Lugar: Mazatlán, Sinaloa
- Estadio: El Encanto
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)
América vs León - Liga MX
- ¿Cuándo?: 1 de noviembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Toluca vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 8 de noviembre
- Lugar: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.