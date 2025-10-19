Sports Illustrated Fútbol

El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras caer 2-1 ante el Cruz Azul

Los azulcremas sufrieron dos lesiones importantes en el clásico joven
Carlos Reyes|
America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX
America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La noche del sábado 18 de octubre del 2025, las Águilas del América se metieron a la cancha del estadio Olímpico Universitario para enfrentarse a la Máquina Celeste de Cruz Azul en una edición más del clásico joven.

El encuentro acabó 2-1 en favor de los cementeros, a pesar de que los azulcremas comenzaron ganando el compromiso. No obstante, las lesiones de Víctor Dávila y Alejandro Zendejas terminaron por inclinar la balanza en favor de los locales.

A través de este artículo compartiremos contigo quiénes serán los próximos rivales del América en este cierre de campaña.

América vs Puebla - Liga MX

FBL-MEX-AMERICA-MONTERREY
FBL-MEX-AMERICA-MONTERREY | CARL DE SOUZA/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Mazatlán vs América - Liga MX

FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN
FBL-MEX-AMERICA-MAZATLAN | CARL DE SOUZA/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 24 de octubre
  • Lugar: Mazatlán, Sinaloa
  • Estadio: El Encanto
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

América vs León - Liga MX

Alvaro Fidalgo, Nicolas Fonseca
America v Leon - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 1 de noviembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Toluca vs América - Liga MX

Marcel Ruiz, Alejandro Zendejas
Toluca v America - Final Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 8 de noviembre
  • Lugar: Toluca, Estado de México
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Published | Modified
Carlos Reyes
CARLOS REYES

Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.

Home/Futbol