El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras vencer 1-0 al Philadelphia Union

El Club América dio un paso importante rumbo a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Las Águilas se impusieron por la mínima diferencia al Philadelphia Union en el partido de ida, gracias a un gol de Raphael Veiga.

A continuación, te presentamos los próximos compromisos del equipo dirigido por André Jardine.

América vs Mazatlán - Jornada 11, Clausura 2026

Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Las Águilas buscarán escalar posiciones en la tabla general y este fin de semana tendrán un rival ideal para lograrlo. En sus últimos 11 enfrentamientos en Primera División ante este equipo, el conjunto azulcrema registra ocho victorias, dos empates y apenas una derrota, sufrida en el Clausura 2022.

¿Cuándo?: 15 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México)

América vs Philadelphia - Concachampions - vuelta

America v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes. El América tomó ventaja por la mínima en condición de visitante, por lo que ahora buscará sellar su clasificación en casa. La incógnita es si el conjunto de la MLS podrá dar la sorpresa y remontar la eliminatoria.

¿Cuándo?: 18 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Pumas vs América - Jornada 12, Clausura 2026

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

El Clásico Capitalino siempre tiene un sabor especial por la intensidad con la que se disputa y la rivalidad que ambos equipos arrastran desde las categorías inferiores. En los últimos cinco enfrentamientos, las Águilas registran tres victorias y dos derrotas.

Santos vs América - Jornada 13, Clausura 2026

FBL-MEX-AMERICA-SANTOS | YURI CORTEZ/GettyImages

Las Águilas han mantenido una hegemonía muy marcada sobre los laguneros en los últimos años. Los Guerreros no han podido derrotar al América en sus últimos once enfrentamientos. La última victoria de los albiverdes sobre el conjunto de Coapa se remonta al ya lejano Apertura 2019. Desde entonces, el balance favorece ampliamente a los azulcremas, con siete victorias y cuatro empates.

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Nuevo Estadio Corona

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

América vs Cruz Azul - Jornada 14, Clausura 2026

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages



A inicios de abril se disputará una nueva edición del Clásico Joven. Ambos equipos parten como dos de los principales candidatos al título en este semestre. En sus cinco enfrentamientos más recientes en la Liga MX, el balance es muy parejo: cada escuadra suma dos victorias y un empate.

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes